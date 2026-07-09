Gặp nạn trên biển Cửa Lò khi chèo thuyền SUP, 4 du khách được cứu hộ an toàn

Tóm tắt

VOV.VN - Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống đuối nước tại biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, cứu hộ an toàn 4 du khách bị trôi xa bờ hơn 1km khi đang chèo thuyền SUP trong điều kiện thời tiết chuyển xấu.

