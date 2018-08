Già A Jú - Gương sáng bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới

Tỉnh Kon Tum có đường biên giới dài trên 292km giáp hai nước bạn Lào và Campuchia. Trong những năm qua cùng với lực biên phòng và chính quyền địa phương, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia có sự tham gia tích cực của các già làng, thôn trưởng.

Tại xã biên giới Sa Loong, huyện Ngọc Hồi nơi có 16km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia, già A Jú, làng Giang Lố 1 là điển hình trong tham gia cùng lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương bảo vệ đường biên, cột mốc.

Già A Jú cùng tuần tra biên giới với cán bộ chiến sỹ biên phòng.

Trong những ngày mưa tháng 7, già A Jú, làng Giang Lố 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vẫn cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Loong hành quân tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc.

Năm nay dù đã bước sang tuổi 63 nhưng sức khỏe già Jú vẫn rất rẻo rai. Hàng chục năm tham gia bảo vệ đoạn biên giới dài 16km giáp nước bạn Campuchia, già Jú thuộc từng cung đường đến 2 mốc chính và 12 mốc phụ. Dấu chân của già in khắp đồi núi, đến từng khe suối và cả vực sâu. Với già Jú, được tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia là vinh dự lớn.

Nói về già Jú, thiếu tá Phan Trọng Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Loong, cho biết: “Ông A Jú đã giúp cho Đồn Biên phòng và phối hợp với Đồn Biên phòng trong việc tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc và truyền tải những nội dung chủ trương, Hiệp định, Quy chế khu vực biên giới để cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số dễ hiểu, dễ tiếp thu. Ông A Jú là một trong những người phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người già làng, của người có uy tín trong việc thực hiện cùng với bộ đội biên phòng cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Cùng với trực tiếp tham gia công tác tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc trên thực địa, già Jú còn tích cực phối hợp với các đoàn thể, chính quyền và Đồn Biên phòng Sa Loong tuyên truyền, vận động bà con 6 thôn với trên 5.600 người dân trong xã cùng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Già A Jú trao đổi với cán bộ Đồn Biên phòng Sa Loong về tình hình trật tự an ninh thôn làng.



Những buổi tuyên truyền có sự tham gia của già Jú về Nghị định 34, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; rồi các Hiệp định, Quy chế biên giới... luôn thu hút đông đảo người dân địa phương.

Già Jú cho biết, để bà con dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện thì phải có cách tuyên truyền riêng: “Hàng tháng, hàng quý hay hàng năm phải tuyên truyền cho bà con nắm, hiểu. Dịch ra bằng tiếng địa phương để bà con nắm cột mốc là gì, biên giới là gì. Nếu mình không nói bằng tiếng địa phương có thể bà con người ta không am hiểu tại vì bà con nhận thức chưa cao. Sau đó thì trong cuộc họp thôn tôi cũng lồng ghép để nhắc nhở bà con để bà con nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Với sự đóng góp công sức của già A Jú, người dân làng Giang Lố 1 nói riêng và xã Sa Loong nói chung giờ không ai tin, không ai nghe lời kẻ xấu; không di cư tự do; không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng các loại ma túy, vũ khí vật liệu nổ… Bản thân già Jú đã tham gia hòa giải 32 vụ xích mích trong cộng đồng; động viên 45 học sinh bỏ học quay lại trường; vận động người dân tố giác 8 đối tượng phạm tội.

Luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, già A Jú được bà con tin yêu kính trọng. 10 năm liên tục già được bầu làm Trưởng Ban công tác Mặt trận làng Giang Lố 1 và là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Y Tin, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Sa Loong cho biết, già A Jú là gương sáng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia: “Trong phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ông A Jú luôn luôn là một trong những người gương mẫu, tích cực trong công tác tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền rồi vận động các hộ gia đình, đặc biệt là con cháu thanh thiếu niên trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bản thân ông A Jú là một trong những hạt nhân của xã và là người ưu tú của xã. Ông rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào”.

Năm nay, dù đã bước sang tuổi 63 nhưng những nhức mỏi gân cốt chưa ngăn được lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của già A Jú đối với công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Với chính quyền địa phương và cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Sa Loong, già Jú là chỗ dựa tin cậy, là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo cho sự bình yên của một vùng biên cương Tổ Quốc./.