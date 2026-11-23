Gia cố chân cột ngay trong đêm

Ông Hà Học Hiền ở thôn 5 xã Tam Bố, tỉnh Lâm Đồng có mảnh đất canh tác giáp gianh với vị trí cột 161 đường dây 220 kV Đức Trọng – Di Linh. Trưa 14/10/2026, khi ra khu đất canh tác, ông Hiền thấy nền đất gần chân cột điện nứt và sụt xuống. Ngay lập tức, ông lấy điện thoại gọi cho người phụ trách đường dây.

“Đầu tháng 10 ở đây mưa lớn nên đất đá trên đồi sụt xuống. Tôi là người dân tôi báo cho anh Tánh ở Đơn Dương. Các anh ấy dặn có vấn đề gì là báo ngay. Đêm đó, anh em làm cả đêm”, ông Hiền kể.

Ông Hà Học Hiền là người báo tin chân móng cột 161 bị nứt và sạt xuống

Cột 161 nằm trên địa bàn xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng đã đi vào vận hành từ năm 1965. Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Quản lý vận hành đường dây Đơn Dương cử người đến kiểm tra, sau đó báo cáo Truyền tải điện Lâm Đồng và Công ty Truyền tải điện 3. Ngay trong chiều 14/10, ông Hồ Công, khi đó là Quyền Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý.

Báo cáo ngày 16/10 của Công ty Truyền tải điện 3 ghi nhận vùng sụt lún rộng khoảng 12.000 m², trải cả trong và ngoài hành lang an toàn đường dây. Khối đất nền sạt trượt làm dịch chuyển cả bốn chân móng, khiến thân cột nghiêng dọc theo tuyến và ba chuỗi cách điện đỡ dây dẫn bị lệch. Trên sườn dốc, một cung trượt vẫn có nguy cơ dịch chuyển tiếp.

Truyền tải điện Lâm Đồng khắc phục từng bước đảm bảo an toàn cấp điện và tốc độ xử lý

Trong đêm đầu tiên, lực lượng truyền tải điện đào hố thế để chằng néo, lắp trụ chống sạt lở và gia cố cả bốn chân móng. “Sáng hôm sau tiếp tục bổ sung dây néo để hoàn thiện”, ông Trương Minh Tánh, Đội trưởng Đội Quản lý vận hành đường dây Đơn Dương, cho biết.

Để theo dõi diễn biến sau khi gia cố, đơn vị đặt dây dọi và đánh dấu các mốc theo dõi độ nghiêng của thân cột, độ dịch chuyển của móng. Công nhân được bố trí giám sát tại hiện trường. Một camera sử dụng năng lượng mặt trời được lắp hướng vào chân móng để theo 24/24 giờ.

Gia cố chân cột

Cùng với việc giữ ổn định chân cột, lực lượng truyền tải điện trao đổi với người dân để đào mương chuyển hướng dòng chảy, sau đó lót bạt dưới đáy mương nhằm hạn chế nước thấm xuống vùng đất đang trượt. Đơn vị cũng làm việc với UBND xã Ninh Gia và các hộ canh tác sát chân cột để hạn chế những hoạt động có thể ảnh hưởng đến móng.

Đến ngày 16/10, Công ty Truyền tải điện 3 ghi nhận các biện pháp xử lý tạm thời đã hoàn thành. Đơn vị tiếp tục khảo sát phương án ổn định móng lâu dài, đồng thời đăng ký cắt điện để chỉnh lại các chuỗi cách điện bị lệch và kiểm tra tình trạng dây dẫn.

Ngày 21/10, khi được bố trí cắt điện, Truyền tải điện Lâm Đồng huy động 94 cán bộ, công nhân viên làm việc xuyên đêm để xử lý phần thiết bị trên cột. Khi chúng tôi đến vị trí cột 161, phần móng vẫn tiếp tục được gia cố bằng các thanh thép. Bạt và bao tải đất cát được phủ quanh chân móng để hạn chế đất trôi, sạt lở.

Sẵn sàng phương án trong các tình huống khẩn cấp

Ông Nguyễn Phùng Dũng, Trưởng Truyền tải điện Lâm Đồng, cho biết đường dây 220 kV Đức Trọng – Di Linh đưa công suất từ các nhà máy năng lượng tái tạo ở khu vực Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ về Trạm biến áp Di Linh để truyền lên lưới điện quốc gia.

“Đường dây này thường xuyên vận hành đầy tải, có những thời điểm quá tải, rất khó cắt điện để sửa chữa, bảo dưỡng”, ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Phùng Dũng - Trưởng Truyền tải điện Lâm Đồng, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3)

Đặc điểm vận hành của tuyến khiến việc xử lý phải tiến hành theo từng bước. Lực lượng truyền tải điện triển khai gia cố nền móng và theo dõi chuyển vị ngay sau khi tiếp nhận tin báo. Phần việc liên quan đến các chuỗi cách điện và dây dẫn được bố trí vào đợt cắt điện ngày 21/10.

Truyền tải điện Lâm Đồng quản lý 1.539 km đường dây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa). Trong đó, đường dây 500kV dài 710km, đường dây 220kV dài 829km. Đơn vị cũng quản lý 10 trạm biến áp, gồm 3 trạm 500kV và 7 trạm 220kV.

Tuyên truyền cho người dân về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện để người dân tham gia vào công tác bảo vệ

Trên địa bàn rộng, điều kiện thời tiết giữa các khu vực có thể khác nhau trong cùng một thời điểm. Khi phía tây bước vào mùa khô, phía đông có thể bắt đầu mùa mưa bão, trong khi khu vực Bình Thuận cũ có thời kỳ gió mạnh. Ông Dũng cho biết, đơn vị duy trì phương án ứng phó chung trong năm và xây dựng phương án xử lý cho từng vị trí. "Điểm sạt trượt tại cột 161 nằm ngoài các tình huống đã dự kiến nhưng chúng tôi xử lý rất kịp thời", ông Dũng nói.

Về lâu dài, theo ông Dũng, nâng khả năng tải của đường dây hiện hữu là cần thiết, song phương án này đòi hỏi cắt điện nhiều ngày. Để san tải, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có dự án Trạm cắt Đa Nhim và đường dây 220kV mạch kép Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh. Theo tiến độ ông Dũng nêu, đường dây mới dự kiến có thể hoàn thành vào cuối năm 2027.