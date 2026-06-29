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Gia đình chính là kênh tiếp nhận, lan tỏa chính sách nhanh nhất

Thứ Hai, 18:09, 29/06/2026
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VOV.VN - Gia đình tiếp tục giữ vai trò nền tảng của xã hội, là “kênh lan tỏa chính sách nhanh nhất” trong bối cảnh TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thông điệp được Lãnh đạo UBND TP.HCM nhấn mạnh tại lễ tuyên dương 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu, tổ chức ngày 29/6.

Lễ tuyên dương 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu do Ban Chỉ đạo công tác gia đình TP.HCM tổ chức với chủ đề “Mặt trời hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2026).

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, đây là những tấm gương tiêu biểu cho các giá trị yêu thương, nhân ái, trách nhiệm và tinh thần vượt khó của hàng triệu gia đình trên địa bàn thành phố.

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Ông Nguyễn Mạnh Cường (áo trắng) tuyên dương các gia đình

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, gia đình tiếp tục giữ vai trò nền tảng của xã hội, là nơi hình thành nhân cách, gìn giữ các giá trị văn hóa và tạo dựng nguồn lực con người cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Trong bối cảnh TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gia đình càng trở thành hạt nhân quan trọng, là kênh tiếp nhận, lan tỏa chủ trương, chính sách nhanh nhất, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và ổn định xã hội từ mỗi cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người và mức độ hạnh phúc của các gia đình trên địa bàn không ngừng được nâng lên; các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao cùng bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc đã từng bước đi vào đời sống.

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Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về gia đình; đưa các mục tiêu phát triển gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm một cách thực chất; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng gia đình kiểu mẫu.

Đồng thời, cần chủ động nhận diện và có giải pháp trước những vấn đề xã hội đang tác động đến gia đình như bạo lực gia đình, ly hôn, đặc biệt là xu hướng mức sinh thấp kéo dài; tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, người tốt, việc tốt.

Là gia đình được tuyên dương dịp này, anh Trần Đại Phúc ở phường Bình Thạnh cho biết: "Hai vợ chồng em đến với nhau từ khi làm cán bộ công tác Đoàn hội, đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Giờ được ghi nhận, được đóng góp cho xã hội, chúng em rất vinh dự vì hôm nay được lãnh đạo quan tâm, ghi nhận những đóng góp này".

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng trao giải Hội thi tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026.

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Bí quyết giữ lửa gia đình suốt 64 năm của cụ ông U90

VOV.VN - Đi qua thời bao cấp gian khó cho đến khi con cháu đề huề, bí quyết để ông Đào Chí Gương và bà Ngô Thị Xuyền ở Long Biên, Hà Nội giữ được nếp nhà hòa thuận suốt 64 năm qua nằm ở sự nhún nhường và tôn trọng bạn đời.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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