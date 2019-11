Gia đình nạn nhân yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ dâm ô trẻ em

Đã nhiều ngày trôi qua sau vụ một cán bộ tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị tố dâm ô, gia đình nạn nhân K.A cho biết: bé gái đang có biểu hiện sang chấn về tâm lý, đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý thích đáng đối tượng, trả lại công bằng cho nạn nhân.

Rất khó khăn chúng tôi mới có thể tiếp xúc với bà Lê Thị Lan, quê Nghệ An, đang tạm trú tại huyện Nhà Bè, TPHCM, mẹ của bé Đ.T.K.A (14 tuổi), bởi sau khi xảy biến cố, bà Lan hạn chế ra ngoài vì sợ bị hàng xóm bàn tán, dị nghị... Bà Lan kể: Gia cảnh khó khăn phải rời quê hương vào miền Nam mưu sinh. Cha bé bán hàng rong, ít khi về nhà trọ, còn bà Lan cũng không có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, bé K.A và anh chị em bỏ học sớm, sống lang thang mưu sinh.

Bà Lê Thị Lan, mẹ của nạn nhân K.A

Bà Lan rất bức xúc trước hành vi dâm ô của một cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM. Bởi theo bà, lẽ ra Trung tâm phải là nơi đáng tin cậy của những người chẳng may lầm lỡ. Gia cảnh vốn khó khăn, sau khi xảy ra biến cố, bà lại thêm bất an khi chứng kiến những sang chấn tâm lý của con gái. Sau khi làm đơn tố giác hành vi sai trái này, bà Lan mong muốn cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ bé, không để cháu tiếp tục lang thang mưu sinh, đồng thời sớm xử lý nghiêm đối tượng.

Bà Lan nói: "Tôi mong muốn mọi người giúp đỡ cháu đi vào con đường chân chính, lương thiện, cháu xưa giờ cũng không phạm pháp gì. Bản thân tôi không hề mong muốn cháu lâm vào hoàn cảnh như vậy vì cuộc sống rất phức tạp. Là người mẹ, tôi không muốn gì hơn, chỉ mong pháp luật trả lại công bằng cho con tôi".

Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM tại buổi họp báo chiều qua (18/11)



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết đang xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP cho hay, trong ngày hôm nay 19/11, các đơn vị thuộc Sở tiến hành rà soát, thanh kiểm tra hoạt động của 3 khối trung tâm trực thuộc, gồm: khối bảo trợ, khối xã hội và khối phòng chống cai nghiện; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của lãnh đạo và từng cá nhân trong vụ dâm ô trẻ em xảy ra tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM.

Ông Sơn nói: "Không chỉ có khối bảo trợ, mà quan điểm của Sở là chúng ta dành sự quan tâm đặc biệt đến tất cả trẻ em trong tất cả các trung tâm nuôi dưỡng các em. Đó giải pháp chung, chúng tôi cũng sẽ triển khai riêng từng biện pháp cụ thể và sẽ chuyển cho Trung tâm hỗ trợ xã hội công bố các giải pháp tăng cường, giám sát, ngăn ngừa xảy ra những trường hợp tương tự".

Luật sư Trần Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho rằng: các em được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM là những trẻ lang thang, cần được giáo dục và dạy dỗ tốt. Song, lợi dụng điều nay, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã có hành vi dụ dỗ các cháu gái nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân. Đây là hành vi đồi bại không thể chấp nhận được, cần phải xử lý hình sự để răn đe. Theo bà Nữ, khi nhận được thông tin tố cáo, Chi hội đã tiến hành công tác giám hộ các bé trong quá trình Công an Bình Thạnh lấy lời khai nạn nhân.

Khi được hỏi vì sao không tố cáo ngay sau khi bị xâm hại thì các bé cho biết sợ không ai tin lời. Chính vì điều này mà ông Dũng có cơ hội tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô trong suốt thời gian dài. Luật sư Trần Ngọc Nữ khẳng định: Hành vi của ông Nguyễn Tiến Dũng đủ yếu tố để cấu thành tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Bộ Luật hình sự năm 2015. Ông này đã phạm tội đối với nhiều người, nhiều lần và nạn nhân là những đối tượng đặc biệt, vì vậy hành vi này cần phải bị xử lý ở mức cao nhất.



"Chúng ta thấy vi phạm những điểm đó thì phải bị khởi tố ở khung hình phạt cao nhất là từ 3 đến 7 năm. Những hành vi của ông Dũng đã đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Chúng tôi đề nghị xử lý nghiêm minh", Luật sư Trần Ngọc Nữ nói.



Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an quận Bình Thạnh cho biết: sau khi ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh thêm những trường hợp bị đối tượng này thực hiện hành vi dâm ô. Đến sáng 19/11, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã tiếp nhận quyết định khởi tố và quá trình phê chuẩn đang được rà soát xem xét theo đúng quy định tố tụng./.