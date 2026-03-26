Gia Lai chủ động PCCC, sẵn sàng cho tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026

Thứ Năm, 17:41, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước thềm các hoạt động sôi động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn đang được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Tại phố biển Quy Nhơn, nơi diễn ra lễ khai mạc của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, các cơ sở lưu trú đã chủ động rà soát toàn diện hệ thống PCCC. Tại Anya Premier Hotel Quy Nhơn, khách sạn đã kiểm tra lại hệ thống báo cháy tự động, trung tâm điều khiển, lối thoát hiểm cũng như các thiết bị chữa cháy tại chỗ; phối hợp với Cảnh sát PCCC xây dựng các phương án ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Ông Ngô Thanh Hoàng - Phó Tổng Giám đốc chuỗi khách sạn Anya Premier Hotel Quy Nhơn cho biết: “Cơ sở của chúng tôi luôn đặt ưu tiên công tác PCCC cũng như công tác an ninh trật tự lên hàng đầu. Trong tuần lễ này, chúng tôi đã triển khai rất nhiều công tác liên quan đến công tác chuẩn bị, đặc biệt là công việc phối hợp với bên Công an PCCC trong việc kiểm tra, cũng như đốc thúc anh em tại cơ sở để chúng ta triển khai kiểm tra liên quan đến hệ thống báo cháy tự động. Đảm bảo làm sao tất cả các hệ thống hoạt động một cách ổn định, an toàn để phục vụ du khách”.

Lực lượng chức năng phối hợp diễn tập xử lý tình huống cháy tại cơ sở lưu trú ở Quy Nhơn, sẵn sàng ứng phó trước mùa du lịch cao điểm.

Không chỉ các khách sạn lớn, nhiều cơ sở lưu trú khác cũng chủ động nâng cao năng lực phòng cháy.

“Ngoài công tác đầu tư các trang thiết bị PCCC thì nhân viên khách sạn cũng được tập huấn đầy đủ và được cấp chứng chỉ về công tác PCCC. Khi có tình huống xảy ra thì nhân viên đều có thể thực hiện đúng quy trình về công tác PCCC đạt hiệu quả”, chị Trần Nữ Dương Lợi, quản lý khách sạn BACADA Quy Nhơn thông tin.

Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Gia Lai cũng tăng cường bám sát cơ sở. Nhiều tổ công tác được thành lập, trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy tại một cơ sở lưu trú

Thượng tá Đậu Văn Huy - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm chung của mỗi cơ sở, mỗi người lao động để góp phần xây dựng hình ảnh Gia Lai là điểm đến an toàn, thân thiện.

Thượng tá Đậu Văn Huy nói: “Lực lượng PCCC tập trung kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện về đảm bảo PCCC và yêu cầu người đứng đầu các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và triển khai các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật cũng như theo hướng dẫn nghiệp vụ mà lực lượng PCCC hướng dẫn. Chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người đứng đầu cơ sở cũng như người lao động làm việc tại các cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác PCCC chủ động để xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Đồng thời sử dụng thành thạo các trang thiết bị ngay tại cơ sở đã được trang bị”.

Trong tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai, tỉnh dự kiến đón khoảng 70.000 lượt khách, áp lực đảm bảo an toàn rất lớn. Sự chủ động từ sớm, từ xa và đồng bộ, sẽ giúp du khách yên tâm khi đến với Gia Lai.

Ẩm thực biển - rừng Gia Lai sẵn sàng đón khách

VOV.VN - Hội tụ giữa lòng phố thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, các món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên và biển cả được đầu bếp tại các nhà hàng chế biến tỷ mỷ, khéo léo, đem đến sự trải nghiệm khó quên cho du khách khi đặt chân đến Gia Lai tham dự chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: gia lai chủ động phòng cháy chữa cháy năm du lịch quốc gia - gia lai
Tin liên quan

Cảng hàng không ở Gia Lai hướng tới chuyên nghiệp, thân thiện phục du khách
Cảng hàng không ở Gia Lai hướng tới chuyên nghiệp, thân thiện phục du khách

VOV.VN - Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không tại Gia Lai đang được các lực lượng chức năng triển khai với quyết tâm cao, nhằm phục vụ hiệu quả chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Cảng hàng không ở Gia Lai hướng tới chuyên nghiệp, thân thiện phục du khách

Cảng hàng không ở Gia Lai hướng tới chuyên nghiệp, thân thiện phục du khách

VOV.VN - Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không tại Gia Lai đang được các lực lượng chức năng triển khai với quyết tâm cao, nhằm phục vụ hiệu quả chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Gia Lai quyết tâm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trong năm Du lịch quốc gia
Gia Lai quyết tâm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trong năm Du lịch quốc gia

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai cao điểm 90 ngày lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực chợ và tuyến phố đông dân cư; trên cơ sở đó tạo không gian đô thị xanh - sạch - đẹp chào đón Năm Du lịch quốc gia 2026.

Gia Lai quyết tâm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trong năm Du lịch quốc gia

Gia Lai quyết tâm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trong năm Du lịch quốc gia

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai cao điểm 90 ngày lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực chợ và tuyến phố đông dân cư; trên cơ sở đó tạo không gian đô thị xanh - sạch - đẹp chào đón Năm Du lịch quốc gia 2026.

Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026
Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

VOV.VN - Tối 28/3 tới, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến một đại tiệc nghệ thuật âm nhạc quy mô và đầy cảm xúc.

Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

VOV.VN - Tối 28/3 tới, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến một đại tiệc nghệ thuật âm nhạc quy mô và đầy cảm xúc.

