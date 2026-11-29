Nhiều hộ dân chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở

Sau 2 ngày mưa lớn, hôm nay, khu vực phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã giảm mưa. Tuy nhiên, gia đình anh Trần Quang Tuấn, ở tổ dân phố 19, khu vực núi Một, vẫn chưa thể trở về nhà.

Trước nguy cơ sạt lở, cả 6 người trong gia đình anh đã sơ tán đến trụ sở UBND phường. Cùng sơ tán tại đây còn có 42 hộ với 162 người ở khu vực núi Một và núi Bà Hỏa.

Anh Tuấn cho biết, một số hộ đến ở cùng người thân, số khác được bố trí tại trụ sở phường và được hỗ trợ bánh mì, cơm trong thời gian ở tạm. Đây là lần thứ hai trong tháng 11, gia đình anh phải sơ tán do mưa lớn.

Bà con tổ dân phố 19, khu vực núi Một sơ tán ở trụ sở phường Quy Nhơn.

Về lâu dài, anh mong muốn được hỗ trợ nơi ở mới an toàn.

"Các cán bộ phường mua hỗ trợ bánh mì, nước uống hỗ trợ bà con ăn uống. Hôm nay, mưa cũng giảm bớt rồi. Ở trên núi một, chủ yếu là người lao động, khổ, không có điều kiện xuống đồng bằng ở. Ở cũng không được, mà đi cũng không xong. Mong phường có cách lo chỗ ở cho người dân an cư lạc nghiệp, không biết có được không", anh Tuấn cho biết.

Khu vực núi Một là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở cao ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Tại xã Cát Tiến, nước đã rút ở một số tuyến đường và khu vực nhà dân thuộc thôn Cát Hải Bắc. Lực lượng tại chỗ tiếp tục theo dõi các điểm ngập, duy trì ứng trực tại điểm trường thôn Thắng Hùng và khu vực núi Một.

Ngày 28/11, xã đã sơ tán 83 hộ với 314 người ở khu vực nguy cơ sạt lở núi Cấm, thôn Thắng Hùng, đến Trường Tiểu học Cát Tiến 1 và nhà người thân. Cùng ngày, 9 hộ với 29 người ở khu vực núi Một, thôn Cát Thành, cũng được đưa đến nơi an toàn.

Ông Đào Văn Trung, 71 tuổi, ở thôn Thắng Hùng, xã Cát Tiến cho biết, gia đình ông sẽ ở lại nơi sơ tán đến khi bảo đảm an toàn mới trở về.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc đi kiểm tra sáng 29/11, khi nước rút tại các khu dân cư.

“Phải sơ tán thôi, không đi không được đâu, vì nhà sát bên núi, núi lở, đất lở, sạt lở xuống, không chịu nổi. Lo lắng lắm, không ai dám ở lại ở nhà đâu, ai cũng lo đi hết. Mưa lớn, thôn thông báo là lo đi liền, không dám ở nhà đâu. Chuyện đời sống, cũng được hỗ trợ nước lương thực, như vậy là quá quý rồi", ông Trung cho biết.

Chủ động ứng phó khi lũ trên các sông rút chậm

Mưa lớn từ ngày 26 đến 29/11 khiến 319 nhà ở Gia Lai bị ngập, trong đó riêng phường Quy Nhơn Nam có khoảng 250 hộ bị ảnh hưởng. Sáng 29/11, nước lũ trên các sông phía Đông tỉnh rút chậm.

Tại xã Ngô Mây, nước từ thượng nguồn tiếp tục gây ngập một số tuyến đường tràn. Ở xã Đề Gi, lực lượng chức năng đã sơ tán 80 hộ với 273 người khỏi khu vực nguy cơ sạt lở núi Gành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương vùng hạ du sông Kôn, sông Hà Thanh chủ động sơ tán dân; quân đội, công an bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu.

Khu vực xã Ngô Mây, nước lũ vẫn còn cao.

Trực tiếp triển khai công tác hỗ trợ người dân xã Cát Tiến ứng phó với mưa lũ, Trung tá Nguyễn Hữu Nghị, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Khánh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết: “Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Cát Tiến tổ chức rà soát, khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp tổ chức di dời 83 hộ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm để đảm bảo nơi ăn nghỉ cho bà con cái. Phương án tiếp theo nữa là khi hết mưa bão thì đưa bà con về nhà, giúp đỡ cho bà con để có một cái cuộc sống ổn định sau mưa bão.”