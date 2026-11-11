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Gia Lai điều tra vụ chặt hạ gần 700 cây thông trong rừng phòng hộ

Thứ Tư, 17:53, 11/11/2026
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VOV.VN - Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ khai thác rừng trái phép với quy mô lớn tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai với gần 700 cây thông bị đốn hạ và bị đưa ra khỏi rừng.

 

Vụ việc được phát hiện qua kiểm tra tại khoảnh 5, tiểu khu 438, khu vực do Trạm Bảo vệ rừng số 5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý. Khu vực rừng bị xâm hại nằm dọc hai bên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng và đường đi rẫy của người dân.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh mở rộng hiện trường giữa các lực lượng chức năng, gồm Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang, UBND xã Ayun, Công an xã và Trạm Bảo vệ rừng số 5, cơ quan chức năng ghi nhận thực tế có 693 cây thông đã bị cắt hạ. Tại hiện trường chỉ còn lại các phần gốc, đang còn ứa nhựa, cành lá mới héo úa. Trong khi đó, toàn bộ phần thân cây đã bị các đối tượng vận chuyển ra khỏi hiện trường.

gia lai dieu tra vu chat ha gan 700 cay thong trong rung phong ho hinh anh 1
Thông bị chặt hạ tại khoảnh 5, tiểu khu 438, xã Ayun, tỉnh Gia Lai

Cơ quan chức năng nhận định, thời điểm xảy ra vụ khai thác rừng trái phép có thể trong khoảng tháng 9-10/2026. Đáng chú ý, tại khu vực giáp ranh với diện tích rừng bị phá và một số vị trí khác thuộc khoảnh 5, tiểu khu 438 đã xuất hiện các diện tích trồng keo tràm, cà phê.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã báo cáo UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai các biện pháp xác minh, xử lý.

gia lai dieu tra vu chat ha gan 700 cay thong trong rung phong ho hinh anh 2
Qua kiểm kê của lực lượng chức năng, có gần 700 cây thông bị đốn hạ và đã được đưa ra khỏi rừng.

Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang được giao phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 và các đơn vị liên quan để giải quyết nguồn tin về tội phạm, làm rõ hành vi khai thác rừng trái phép, xác định đối tượng vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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