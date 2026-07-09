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Gia Lai ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trong năm 2026

Thứ Năm, 19:12, 09/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trong năm 2026. Bệnh nhân là nam thanh niên 27 tuổi, có bệnh nền.

Trường hợp tử vong là nam giới L.V.P. (sinh năm 1999, trú tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Theo thông tin từ ngành y tế, bệnh nhân khởi phát bệnh từ ngày 26/6 với các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu. Sau 3 ngày tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không thuyên giảm, ngày 30/6, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Quân y 15 và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được xác định mắc nhiều bệnh lý, trong đó có đái tháo đường phụ thuộc insulin kèm nhiễm toan, rối loạn điện giải, rối loạn đông máu, viêm tụy cấp, tăng đường huyết... Kết quả xét nghiệm nhanh Dengue NS1Ag dương tính, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue trên nền đái tháo đường type 2.

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Tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực có bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Mặc dù được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, tình trạng bệnh diễn biến nặng. Gia đình đề nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị, tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong trên đường chuyển viện.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đây là ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trên địa bàn trong năm 2026.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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