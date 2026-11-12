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Gia Lai huy động lực lượng giữ đê Vân Hội, bảo vệ dân trong mưa lũ

Thứ Năm, 22:05, 12/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu dân cư ở phía Đông tỉnh Gia Lai, đe dọa an toàn một số công trình đê điều, cầu, đường. Tại xã Tuy Phước, các lực lượng cùng người dân khẩn trương gia cố tuyến đê Vân Hội, sơ tán các hộ có nguy cơ ngập sâu, đồng thời chốt chặn những điểm giao thông nguy hiểm.

Huy động lực lượng khẩn cấp gia cố đê xung yếu

Sau một đêm gia cố các điểm xung yếu, sáng 12/11, người dân thôn Vân Hội, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện một vị trí bất thường gần cống trạm bơm. Nước luồn qua chân cống, chảy vào kênh tiêu, tạo dòng xoáy, có nguy cơ gây xói lở thân đê.

UBND xã Tuy Phước huy động công an, quân đội, dân quân và người dân dùng bao cát gia cố vị trí xung yếu; đồng thời điều xe ben chở đất, đá đến ngăn dòng nước tiếp tục khoét sâu.

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Nhân dân thôn Vân Hội, xã Tuy Phước cùng các lực lượng gia cố vị trí chân đê có dấu hiệu xói lở.

Các vị trí có nguy cơ mất an toàn dọc tuyến đê cũng được theo dõi chặt chẽ. Ông Trần Phi Long, Trưởng thôn Vân Hội, xã Tuy Phước, cho biết: “Hôm qua, nước luồn qua chân cống, có nguy cơ gây xói lở, ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê nên người dân đã khẩn trương gia cố. Thôn cũng thành lập tổ phòng, chống thiên tai gồm 16 người, phối hợp với các lực lượng chức năng gia cố những vị trí xung yếu trên tuyến đê”.

Sơ tán người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn

Cùng với công tác hộ đê, xã Tuy Phước bố trí lực lượng chốt chặn các bờ tràn, tuyến đường ngập sâu, không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì trực 100% quân số, huy động khoảng 60 dân quân tại cơ quan và các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng cứu.

Thượng tá Ngô Thành Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước cho biết, đã triển khai phương án sơ tán 23 hộ dân ven sông Hà Thanh có nguy cơ ngập sâu, hỗ trợ người dân kê cao tài sản và di chuyển đến nơi an toàn.

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Lực lượng của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân.

“Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng xã Tuy Phước khẩn trương gia cố đê Vân Hội cùng những vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết”, Thượng tá Ngô Thành Linh nói.

Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập nhiều khu dân cư ở phía Đông tỉnh Gia Lai. Ngày 12/11, tại phường Quy Nhơn Bắc, nhiều tuyến đường ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của khoảng 1.600 hộ dân.

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Nhiều nơi ở xã Tuy Phước bị ngập.

Tại xã Tuy Phước Bắc, 5 tuyến tràn giao thông ngập sâu, buộc lực lượng chức năng phải căng dây cảnh báo, túc trực ngăn người và phương tiện qua lại.

Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu sông Kôn.

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Nước lũ cũng đã tràn vào nhiều tuyến phố ở phường khác như Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước Bắc.

Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai tại xã Tuy Phước, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, cho biết: “Hôm nay, cấp ủy, chính quyền cơ sở cùng các lực lượng công an, quân đội tiếp tục triển khai công tác ứng phó thiên tai, trong đó công an và quân đội đóng vai trò nòng cốt trong việc gia cố đê, bảo vệ tài sản và hướng dẫn người dân sơ tán đến những vị trí an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân”.

Gia Lai căng mình giữ đê Vân Hội
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Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D

VOV.VN - Sáng 11/11, mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, khiến giao thông bị cản trở. Các lực lượng chức năng tại địa phương đang khẩn trương thu dọn đất đá, phân luồng phương tiện để bảo đảm an toàn.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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