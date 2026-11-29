Bôn Tơ Khế chiều nay đông vui như ngày hội. Với những gia đình từng sống ở bôn Jứ, đây là ngày đánh dấu việc chuyển đến nơi ở an toàn hơn sau nhiều năm thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, nước lũ dâng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng ông Nay Hen- người uy tín bôn Tơ Khế cùng tham quan khu tái định cư mới.

Dọc những tuyến đường mới là những ngôi nhà sàn gỗ. Nhiều gia đình đã dọn vào ở, những hộ còn lại đang hoàn thiện nhà cửa. Ông Nay Hen, người có uy tín bôn Tơ Khế, phấn khởi khi bà con được chuyển đến nơi ở mới.

“Trước đây bôn Jứ thường lũ lụt mất tài sản nhiều. Do đó UBND tỉnh tái định cơ cho làng bôn Jứ mới, tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống và ổn định cho nhân dân làm ăn rồi phát triển kinh tế, phù hợp với tập quán của nhân dân ở đây. Và thứ hai nữa cho học sinh tiếp tục học hành, trường học ngay gần đây”.

Khu tái định cư rộng gần 22ha, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, được xây dựng đồng bộ đường giao thông, điện, nước, nhà văn hóa và trường mầm non.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ khánh thành.

Toàn bộ 207 hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống. Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ đầu tư hạ tầng; lực lượng quân đội giúp bà con tháo dỡ, vận chuyển, dựng lại nhà.

Đây là một trong 16 dự án, phương án bố trí dân cư vùng thiên tai được Gia Lai triển khai sau bão số 13 và đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Tỉnh xác định hơn 1.800 hộ, với trên 10.000 người cần di dời khẩn cấp. Đến nay, hơn 700 ngôi nhà đã khởi công, hơn 400 hộ chuyển đến nơi ở mới. Ia Tul và Đắk Song là hai xã đã hoàn thành di dời dân.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng người dân bôn Tơ Khế một bộ chiêng để sử dụng trong các lễ trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị xã Ia Tul hỗ trợ người dân chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận vốn tín dụng chính sách, ổn định sinh kế tại nơi ở mới.

“Tôi cũng đề nghị bà con Bôn Tơ khế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực lao động, phát triển sản xuất, nâng cao ý thức bảo vệ các công trình chung, giữ gìn vệ sinh môi trường, gìn giữ và phát huy bản sắc, văn hóa truyền thống xây dựng và thực hiện tốt hương ước quy ước của cộng đồng dân cư, thực hiện nếp sóng văn minh cùng chung sức xây dựng bôn Tơ Khế trở thành làng văn hóa kiểu mẫu, khang trang, xanh sạch đẹp, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng", ông Thanh nói.

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao tặng bôn Tơ Khế một bộ cồng chiêng. Đồng thời trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình xây dựng khu tái định cư.