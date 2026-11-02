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Gia Lai quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Ia Dom và An Nhơn Bắc

Thứ Hai, 16:08, 02/11/2026
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VOV.VN - Trong 2 ngày (30-31/10), lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom và phường An Nhơn Bắc. Đây là 2 địa bàn liên tiếp phát hiện các khu vực có hài cốt liệt sĩ tập thể trong thời gian qua.

Cụ thể, tại làng Bi, xã Ia Dom, lực lượng chức năng quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này có được từ nguồn tin do ông Siu Bích (SN 1952), người dân địa phương cung cấp. Tính từ ngày 5-31/10, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

gia lai quy tap them 5 hai cot liet si tai ia dom va an nhon bac hinh anh 1
Lực lượng chức năng liên tiếp tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại phường An Nhơn Bắc

Tại xóm Đông Chùa, tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc, từ nguồn tin do ông Bùi Bá Nghiệp (SN 1957), người dân địa phương cung cấp, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm tại khu vườn gia đình ông. Trong 2 ngày 29-30/10, Đội K52 đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ, trong đó ngày 29/10 tìm thấy 5 hài cốt và ngày 30/10 tìm thấy thêm 2 hài cốt. Trước đó, từ ngày 9-16/10, tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Sáu, cũng ở tổ dân phố Lộc Thuận, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại phường An Nhơn Bắc là 12.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, từ ngày 1/11/2025 đến 31/10/2026, các lực lượng đã quy tập được 102 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 74 hài cốt trong nước và 28 hài cốt tại Campuchia.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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