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Gia Lai tăng tốc giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm

Thứ Sáu, 17:13, 23/10/2026
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VOV.VN - Sáng 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Từ ngày 1/11/2025 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã khảo sát, tìm kiếm tại 37 khu vực trong nước và 4 khu vực ngoài nước, quy tập được 85 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh cũng thu nhận hơn 3.100 mẫu sinh phẩm thân nhân; khảo sát, khai quật lấy mẫu trên 12.000 hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, thu 7.800 mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

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Đại tá Võ Tấn Tài – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị

Đại tá Võ Tấn Tài – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đánh giá, sự phối hợp giữa các lực lượng và chính quyền các cấp trong tỉnh đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Giai đoạn 1. Bước sang Giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ, các lực lượng sẽ tiếp tục cố gắng.

“Thời gian tới thì Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ngành có sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt và gắn trách nhiệm 6 rõ đối với các sở, ngành theo đúng chức năng nhiệm vụ. Đối với tất cả các địa phương sau khi đã họp, rút kinh nghiệm đối với từng xã, phường thì phải quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là phát huy vai trò của Nhân dân cũng như các kinh nghiệm mà các nhân chứng đã tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và quy tập hiện nay để làm sao chúng ta tạo được dấu ấn và đạt được chỉ tiêu mà Ban chỉ đạo quốc gia giao cho tỉnh Gia Lai", Đại tá Võ Tấn Tài cho biết.

Bước sang năm 2027, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai sẽ tập trung toàn lực cho giai đoạn 2 với các mục tiêu trọng tâm: hoàn thành 100% chỉ tiêu quy tập do Quân khu 5 giao; hoàn thành lấy mẫu các mộ liệt sĩ có một phần thông tin; rà soát, tạo lập dữ liệu 100% liệt sĩ chưa rõ thông tin và thu mẫu ADN thân nhân dòng mẹ để đối sánh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trực tiếp triển khai nhiệm vụ ở tuyến đầu, Thượng tá Hoàng Viết Ngọc – Chính trị viên Đội K52 nêu cao quyết tâm hành động: “Giai đoạn cuối chiến dịch chúng tôi sẽ tăng tốc thực hiện công tác tìm kiếm cả ở trong nước và ngoài nước. Chúng tôi quán triệt cho tất cả các cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ chức trách nhiệm vụ, không quản ngày đêm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

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Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Dịp này, 14 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

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Chiến dịch 500 ngày đêm ở Sơn La: Chung tay tìm lại tên và đưa liệt sĩ trở về

VOV.VN - Người góp thông tin, người tham gia tìm kiếm, các lực lượng trách nhiệm với từng phần việc, từng mốc tiến độ. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được cả hệ thống chính trị ở Sơn La chung tay góp sức; với mong muốn sớm trả lại tên và đưa liệt sĩ trở về.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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