Gia Lai tập trung kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Từ cuối tháng 6/2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 2 hộ chăn nuôi ở khu vực Háo Đức, phường An Nhơn Đông (trước đây thuộc xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) và thôn Tư Cung, xã Tuy Phước Đông (các xã Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ). Tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là 216 con. Công tác tiêu hủy được thực hiện kịp thời, đúng quy trình phòng, chống dịch.

Tiêu hủy heo bệnh ở phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ sở chăn nuôi của anh Nguyễn Đình Thơ (41 tuổi), ở thôn Háo Đức, phường An Nhơn Đông, toàn bộ đàn lợn đã bị tiêu hủy do phát hiện dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Anh Nguyễn Đình Thơ cho biết, đàn lợn của anh đã được tiêm phòng đầy đủ. Sau khi tiếp nhận phản ánh về dấu hiệu bất thường tại cơ sở này, lực lượng thú y địa phương phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh lấy mẫu xét nghiệm và xác định một số con nhiễm bệnh. Chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu hủy 202 con lợn, tương đương 20 tấn thịt. Toàn bộ quy trình tiêu hủy được giám sát chặt chẽ.

“Gia đình tôi nuôi ba tháng nay, khi mới thả nuôi heo từ 6 đến 7 kg mỗi con, thời điểm phát hiện có dịch heo nặng đã đạt hơn 1 tạ/con. Khi có dịch bệnh là tiêu hủy, làm theo chủ trương và phối hợp chặt chẽ tiêu hủy. Đặc biệt khi phát hiện có dịch bệnh là niêm phong, tổng tiêu hủy là hơn 200 con”.

Kiểm tra heo được nhập vào cơ sở giết mổ tập trung.

Ông Phan Long Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chuyên môn triển khai biện pháp khoanh vùng ổ dịch, phun khử trùng chuồng trại, bố trí lực lượng công an túc trực tại khu vực có dịch nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lợn ra ngoài. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không tự ý buôn bán, vận chuyển lợn có dấu hiệu bệnh; đồng thời cần báo ngay cho chính quyền hoặc tổ dân phố nếu phát hiện lợn có biểu hiện bỏ ăn, sốt cao, lừ đừ. Ông Phan Long Hùng nói:

“Chúng tôi đã khoanh vùng hết rồi, tiếp tục tuyên truyền bà con Nhân dân. Bây giờ chúng tôi khuyến cáo bà con Nhân dân nếu heo dịch bệnh phải khai báo ngay cho chính quyền địa phương gần nhất và tổ dân phố về tình hình. Người dân không nên buôn bán heo có dấu hiệu dịch, tiến hành sát khuẩn, rải vôi và không cho người lạ vào khu chăn nuôi, có thể mang dịch bệnh vào”.

Tỉnh Gia Lai đã thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại các tuyến giao thông trọng yếu gồm: Chốt Bình Đê trên Quốc lộ 1A (phường Hoài Nhơn Bắc), chốt Song An trên Quốc lộ 19 (xã Cửu An), chốt Ia Khươl trên Quốc lộ 14 (xã Ia Khươl) và chốt Ia Le trên Quốc lộ 14 (xã Ia Le).

Các chốt hoạt động liên tục 24/24 giờ trong 30 ngày, kể cả ngày nghỉ và lễ. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát lợn vào các cơ sở giết mổ cũng được tăng cường. Cơ sở giết mổ tập trung Nhơn Bình (thuộc Công ty TNHH Sản xuất, Chế biến thực phẩm Quy Nhơn, khu vực 3, phường Quy Nhơn Đông) thực hiện kiểm tra lâm sàng từ 9 giờ đến 21 giờ tối.

Trong thời gian heo nhốt chờ mổ, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, Chế biến thực phẩm Quy Nhơn cho biết:

“Khi nghe thông tin về dịch bệnh xung quanh, bên lò mổ cũng phối hợp với thú y tăng cường kiểm soát đầu vào, kiểm soát đầu ra, kiểm soát chuồng trại. Nếu phát hiện trường hợp heo có nguy cơ, anh em thú y sẽ phối hợp với anh em liên ngành để kiểm tra, để xử lý. Hiện tại, chưa có trường hợp phát hiện heo dịch nào xảy ra trong lò mổ. Gia súc khi vào lò mổ thì phải kiểm tra. Tất cả các phương tiện chở gia súc vào cơ sở giết mổ tập trung phải dừng xe lại, anh em thú y kiểm tra xong rồi mới nhập vào khu nuôi nhốt. Khu này có một anh em kiểm tra nữa rồi chốt số lượng”.

Thời gian qua, tại một số địa phương ở tỉnh Gia Lai xảy ra tình trạng lợn chết không rõ nguyên nhân bị người dân lén lút vứt ra đường, kênh mương, sông suối gây ô nhiễm môi trường và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7. Tỉnh Gia Lai kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo, bán chạy, giết mổ hoặc vứt xác động vật nghi mắc bệnh gây ô nhiễm và làm lây lan dịch bệnh. Hiện nay tỉnh Gia Lai đã cấp hóa chất cho các địa phương phục vụ tiêu độc, khử trùng, nhất là nơi có dịch hoặc phát hiện xác gia súc chết bị vứt bừa bãi.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai kiểm tra việc ghi chép các phương tiện và kiểm soát heo vào cơ sở giết mổ tập trung Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi dịch xảy ra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã trực tiếp làm việc với các địa phương có dịch và những nơi xuất hiện tình trạng vứt xác lợn ra sông, suối để bàn biện pháp xử lý, tiêu hủy, vệ sinh môi trường, đồng thời hướng dẫn người dân quy trình báo cáo, phối hợp xử lý.

“Sau khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi thì Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cũng rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo. Lãnh đạo Sở trực tiếp làm việc với các địa phương xảy ra dịch, các địa phương có heo vứt xác ra sông, ra kênh và chỉ đạo cho Chi cục Thú y, Chi cục Môi trường tỉnh Gia Lai cung cấp nội dung để cho các địa phương tổ chức họp dân ở các thôn để tuyên truyền cho bà con về chế độ, chính sách, cũng như là việc khai báo dịch bệnh. Chi cục Môi trường tỉnh cũng hướng dẫn các quy trình để xử lý các xác động vật vứt trên sông”, ông Diệp nói.