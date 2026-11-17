Dự buổi lễ có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dâng vòng hoa thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Bà nhấn mạnh, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu xương và những cuộc chia ly không có ngày đoàn tụ. Từ sự hy sinh ấy, các thế hệ hôm nay càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động chia sẻ: “Hôm nay, trước anh linh các anh, chúng tôi xin được cúi đầu tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Chúng tôi hiểu rằng, hòa bình không phải điều tự nhiên mà có, cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao tuổi trẻ, máu xương và những cuộc chia ly không có ngày đoàn tụ. Chúng tôi nguyện sống và làm tròn trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau. Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, hôm nay các anh đã trở về trong vòng tay của đồng đội, đồng bào và quê hương Gia Lai. Từ hôm nay, nơi đây sẽ có thêm 18 phần mộ được chăm sóc, 18 nén hương được thắp lên và thêm những câu chuyện về sự hy sinh được gìn giữ, kể lại cho thế hệ mai sau”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5, nay thuộc xã Ia Boòng. Sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến khu vực an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông. Lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng, thắp hương tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông để đón đồng đội trở về, cựu chiến binh Kiều Đức Thắng, ở thôn Hợp Hòa, xã Chư Prông không giấu được xúc động: “Bản thân tôi là một cựu chiến binh cũng rất là bồi hồi xúc động. Nhà nước đã quan tâm đến các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Cũng rất mong rằng sau chiến dịch 500 ngày đêm, mong Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa để tìm được rất nhiều các liệt sĩ, đồng đội của chúng tôi về với đất mẹ”.

Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.