Gia Lai xác định nguyên nhân đường 250 tỷ vừa thi công xong đã nứt

Dựa trên kết quả kiểm định của Trung tâm kỹ thuật đường bộ và kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình đoạn của Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng lún, nứt nền mặt đường đoạn tuyến từ Km10+200 đến Km10+350 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê là do hai lớp đất yếu (trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy) nằm phía dưới lớp vỏ cứng, phân bổ rộng khắp khu vực sự cố và xuất hiện nước ngầm, chưa phát hiện được để xử lý triệt để trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, gây mất ổn định công trình.

Gia Lai xác định nguyên nhân đường 250 tỷ vừa thi xong đã nứt toác.

Về trách nhiệm của các bên liên quan, UBND tỉnh Gia Lai xác định: tư vấn thiết kế lập hồ sơ bước thiết kế bản vẽ thi công chưa phát hiện ra cũng như chưa đề xuất khảo sát bổ sung khi đoạn tuyến đi qua khu vực có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn đặc biệt, bất lợi. Hơn nữa, khi phát hiện có nước ngầm, các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, Ban quản lý dự án 6 chưa nghiên cứu, xem xét đầy đủ những điều kiện thời tiết bất lợi trong quá trình khai thác.

Đối với tư vấn thiết kế, do kinh nghiệm của cá nhân tham gia công tác khảo sát còn hạn chế, chưa đánh giá hết các nguyên nhân, điều kiện bất lợi của thời tiết. Đối với tư vấn giám sát, việc kiểm soát quá trình thi công chưa kịp thời phát hiện ra các điều kiện bất lợi về địa hình, địa chất, thủy văn, do đó chưa báo cáo Ban QLDA 6, tư vấn thiết kế để kịp thời xử lý đảm bảo ổn định công trình lâu dài.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý dự án 6, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khi nghiên cứu thiết kế bản vẽ thi công còn thiếu kinh nghiệm, chưa lường trước hoặc đưa ra các dự báo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tại khu vực có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp.

Để khắc phục sự cố, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án 6, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất để xem xét, quyết định giải pháp khắc phục sự cố đảm bảo kinh tế-kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài.

Đồng thời, để an toàn cho người dân trong vùng dự án, không ảnh hưởng đến các đoạn tuyến liền kề, theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương cho phép dỡ tải và triển khai các bước xử lý tiếp theo để khắc phục sự cố công trình. Quá trình dỡ tải, Ban quản lý dự án 6 và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông, lao động, vệ sinh môi trường và an toàn tuyệt đối cho người, tài sản cũng như các công trình lân cận.

Do công trình mới hoàn thành, chưa được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng nên để đẩy nhanh tiến độ huy động công trường, khắc phục sự cố hư hỏng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban quản lý dự án 6 chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương triển khai khắc phục hư hỏng.

Trước đó, như Đài TNVN đã đưa tin, ngày 3/9/2019 xảy ra hiện tượng lún, nứt nền mặt đường đoạn tuyến Km10+200-Km10+350 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Sự cố nằm trên địa phận xã Ia Pal, huyện Chư Sê, phạm vi chiều dài khoảng 150m, vết nứt rộng nhất khoảng 20cm. Đặc biệt, đoạn Km10+260-Km10+300 cao độ mặt đường lún theo phương đứng từ 50-60cm.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê có tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 6- Bộ GTVT làm chủ đầu tư với chiều dài gần 11km thi công tháng 5/2018 và hoàn thành tháng 6/2019./.