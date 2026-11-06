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Giả mạo phiếu tạm thu viện phí của Bệnh viện Nhi Trung ương để trục lợi từ thiện

Thứ Sáu, 09:29, 06/11/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phát hiện một phiếu tạm thu viện phí giả mạo thông tin của Bệnh viện, liên quan đến bệnh nhi đang điều trị. Đối tượng đã nâng khống mức chi phí lên hàng chục lần nhằm kêu gọi từ thiện sai mục đích.

 

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương  ngày 25/10 đơn vị phát hiện một phiếu tạm thu viện phí mang tên bệnh nhi L.Đ. (ở Sơn La, thông tin bệnh nhi đã được thay đổi), ghi nhận số tiền tạm ứng lên tới vài chục triệu đồng, cao gấp hàng chục lần so với mức thực tế.

Theo nội dung phiếu, đây là khoản tạm ứng viện phí đợt 1 tại Khoa Cấp cứu và Chống độc. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh, bệnh viện xác định thông tin trên phiếu không đúng với thực tế điều trị của bệnh nhi. Tại thời điểm đó, bệnh nhi đang được điều trị tại Khoa Hồi sức hô hấp, Trung tâm Hô hấp, không phải Khoa Cấp cứu và Chống độc như thông tin ghi trên phiếu tạm thu.

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Phiếu tạm thu viện phí giả mạo sử dụng thông tin của Bệnh viện Nhi Trung ương được phát hiện ngày 25/10/2026. (Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương)

Kết quả rà soát cho thấy bệnh nhi L.Đ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ ngày 8/10/2026. Tuy nhiên, từ khi nhập viện đến ngày 25/10/2026, gia đình mới chỉ tạm ứng viện phí một lần, vào ngày 8/10/2026 và không phát sinh khoản tạm ứng nào khác như nội dung thể hiện trên phiếu giả mạo.

Sự việc trên là lời cảnh báo về nguy cơ giả mạo giấy tờ liên quan đến viện phí để trục lợi thông qua các hoạt động kêu gọi hỗ trợ từ thiện.

Việc ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là với các bệnh nhi khó khăn là việc làm tốt và đáng trân quý, mang nhiều ý nghĩa nhân văn, giúp người bệnh có thêm điều kiện để được chăm sóc y tế một cách tốt nhất. Tuy nhiên, để lòng tốt được đặt đúng chỗ, qua trường hợp trên Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo người dân và các nhà hảo tâm cần thận trọng trong tìm hiểu, xác minh, kiểm chứng kỹ nội dung thông tin để hỗ trợ đúng người.

Đối với những ảnh chụp biên lai thu viện phí, hóa đơn, bảo hiểm… đăng tải trên các hội nhóm trên mạng xã hội, nếu quý vị ngờ tính xác thực có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện để xác minh thêm.

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BV Nhi Trung ương đề nghị tiếp nhận các ca mắc sởi nặng

VOV.VN - Để tránh quá tải và đủ điều kiện chăm sóc bệnh nhân sởi tốt nhất ở tuyến cuối, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có công văn đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố, các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp tiếp nhận và chuyển tuyến bệnh nhân nặng, theo các tiêu chuẩn cụ thể.

Linh Thương/VOV.VN
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