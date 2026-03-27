Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” sẽ có 50 giải thưởng với 5 giải A

Tôn vinh người nông dân thế hệ mới

Theo Ban Tổ chức, ngay sau khi kết thúc Lễ trao giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ III- năm 2025 (diễn ra tháng 10/2025), Ban Tổ chức đã chính thức phát động giải báo chí chuyên về “tam nông” lần thứ IV. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, giải báo chí chuyên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tổ chức. Giải do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank trực tiếp tổ chức thực hiện.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao giải A cho các tác giả tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 tại Lễ trao giải được tổ chức ngày 5/12/2025.

Với chủ đề “Xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ IV - năm 2026 được tổ chức nhằm thức hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV (nhiệm kỳ 2026- 2031) của Đảng về “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19- NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tạo không khí thi đua, phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân cả nước hướng tới chào mừng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026- 2031).

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài- Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Tiếp nối thành công từ 3 mùa giải đã tổ chức trước, năm nay giải có nhiều đổi mới cả về quy mô, cơ cấu giải thưởng. Theo đó, về quy mô giải, chúng tôi quyết định tăng từ 3 giải A lên 5 giải A dành cho 5 loại hình báo chí chính thức là: báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast, truyền hình và ảnh. Giải A có giá trị 30 triệu đồng tiền thưởng; cùng nhiều giải thưởng ý nghĩa khác với tổng cộng 50 giải thưởng khác nhau, trị giá hơn 530 triệu đồng”.

Theo nhà báo Nguyễn Văn Hoài, có hai điểm mới đáng chú ý trong mùa giải lần này: Thứ nhất, đối với thể loại phát thanh, Ban Tổ chức không chỉ tiếp nhận các tác phẩm từ các kênh, hệ phát thanh truyền thống mà còn tiếp nhận cả các tác phẩm podcast trên nền tảng internet từ các cơ quan báo chí.

Thứ hai, đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức mở thêm hạng mục Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”. Việc tổ chức Thi ảnh về chủ đề trên nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về “Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam”. Trong đó, nội dung chủ yếu sẽ tập trung vào bức tranh nông thôn Việt Nam qua 40 năm thực hiện Đổi mới đất nước.

Theo Thể lệ giải được Ban Tổ chức công bố, giải báo chí về “tam nông” năm 2026 ưu tiên các tác phẩm báo chí về các chủ đề về: Chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hoá, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, bảo vệ môi trường sinh thái. Các vấn đề về đột phá vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển văn hóa nông thôn Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gương, chân dung những người nông dân đổi mới, đi đầu trong sản xuất, kinh doanh.

Bà Bùi Thị Thơm- Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo giải nhấn mạnh: “Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đặc biệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo và giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức giải với quy mô, hình thức có nhiều đổi mới. Đây là giải thưởng báo chí có quy mô toàn quốc, rất ý nghĩa và thiết thực. Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt, các tác giải, nhóm tác giải đoạt giải sẽ được Trung ương Hội NDVN trao chứng nhận khen thưởng”.

Một số điểm đáng chú ý tại Thể lệ giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ IV- năm 2026

Quy mô giải thưởng: 50 giải; gồm 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề. Tổng giá trị giải thưởng: 531 triệu đồng, bao gồm mỗi giải A dành cho báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast, truyền hình có giá trị 30 triệu đồng/giải. Mỗi giải B có giá trị 20 triệu đồng, mỗi giải C có giá trị 10 triệu đồng, cùng các giải thưởng khác thuộc nhóm giải khuyến khích, chuyên đề và nhóm giải của Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm qua 2 nguồn chính: Các tác phẩm viết, phát thanh/podcast, truyền hình được gửi về để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay, Báo điện tử Dân Việt.

Các tác phẩm đã đăng tải trên các cơ quan báo chí, các tác phẩm ảnh chụp được gửi về Ban Tổ chức để xem xét chấm giải.

Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân trao giải B cho các tác giả đoạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025 tại Lễ trao giải ngày 5/12/2025.

Hình thức tiếp nhận tác phẩm: Nhằm ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan báo chí “số hóa” tác phẩm trước khi gửi về Ban Tổ chức qua hòm thư điện tử.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Đối với các tác phẩm gửi về để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt:

Các tác giả, bạn đọc gửi bản mềm về hòm thư của Ban Tổ chức tại địa chỉ: giaibaochitamnong@gmail.com (người tiếp nhận: BTV Nguyễn Thị Tố Loan: 0915676727).

Các tác phẩm đã đăng tải trên các cơ quan báo chí: Các cơ quan báo chí, tác giải vui lòng gửi về: Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Việt Nam lần thứ IV- năm 2026. Địa chỉ: Toà nhà Báo Nông thôn Ngày nay. Địa chỉ: Lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội. Thông tin liên hệ: Bà Bùi Diệp Hà- thư ký Giải. ĐT: 0983245696. hoặc Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Tất cả các tác phẩm dự thi ghi rõ: Tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2026).

Các sản phẩm thuộc tất cả các thể loại sau khi được “số hóa” thành file PDF, file nén trên drive.google.com, xin gửi về hòm thư điện tử tại địa chỉ: giaibaochitamnong@gmail.com của Ban Tổ chức (Người tiếp nhận: Biên tập viên Nguyễn Thị Tố Loan. ĐT: 0915676727 và Biên tập viên Bùi Thị Hồng Liên- ĐT: 0902026692).

Các tác phẩm dự Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”, xin vui lòng gửi về địa chỉ: Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2 khu Đô thị Mới, phường Cầu Giấy, Hà Nội (68 đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội). Tác phẩm, xin gửi vào địa chỉ hòm thư: nongthonvietnam40namdoimoi@gmail.com và liên hệ trực tiếp với Nhà báo Lê Thanh Hiếu theo số ĐT: 0934588897.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày 27/3 đến hết ngày 15/9/2026. (Chi tiết Thể lệ, xin vui lòng xem trên Báo điện tử Dân Việt và Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam).