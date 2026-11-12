Giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h56 ngày 11/11 tại một nhà dân ở phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ tổ chức trinh sát, tiếp cận ngôi nhà qua tầng 2 để tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người trong cùng một gia đình bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà đang cháy. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phá cửa kính cường lực, triển khai 2 lăng phun nước dập lửa; đồng thời tổ chức trinh sát, tiếp cận ngôi nhà qua tầng 2 để tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt.

3 người mắc kẹt trong đám cháy đã được đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cung cấp mặt nạ lọc độc, trấn an tinh thần và đưa cả 3 người ra ngoài an toàn. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình xác minh nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản.