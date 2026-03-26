Giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy ở Hà Nội

Thứ Năm, 16:55, 26/03/2026
VOV.VN - Vào khoảng 12h50 ngày 26/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy – Công an TP Hà Nội nhận tin báo về việc một nam thanh niên bị mắc kẹt trong thang máy chở hàng tại số 223 phố Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 9 đã khẩn trương điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng tới hiện trường. Lực lượng tham gia chủ yếu thuộc cơ sở 2 đóng trên phố Tạ Quang Bửu (phường Bạch Mai).

Lực lượng chức năng giải cứu thành công người bị mắc kẹt trong thang máy chở hàng. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị kẹt trong thang máy chở hàng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai thiết bị chuyên dụng, thực hiện các biện pháp chống đỡ cấu kiện và tổ chức phương án giải cứu an toàn.

Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: CACC

Chỉ sau khoảng 15 phút kể từ khi tiếp cận, lực lượng cứu nạn đã đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ và đã được bàn giao cho lực lượng y tế để sơ cứu.

Trước đó, ngày 24/3, lực lượng cơ sở 2 của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 cũng đã kịp thời tham gia xử lý vụ cháy nhà dân tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai), góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Văn Ngân/VOV.VN
20 phút nghẹt thở giải cứu bé trai 9 tuổi kẹt giữa hai khe tường

VOV.VN - Trưa 25/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã giải cứu thành công một bé trai bị kẹt cứng giữa hai bức tường gạch tại khu vực phường Bình Cơ (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

VOV.VN - Trưa 25/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã giải cứu thành công một bé trai bị kẹt cứng giữa hai bức tường gạch tại khu vực phường Bình Cơ (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Lời kể của 2 người đàn ông phá mái tôn cứu 7 người bị mắc kẹt

VOV.VN - Giữa thời khắc nguy cấp, ông Nguyễn Văn Đáp và Nguyễn Văn Nghĩa đã nhanh chóng tìm cách cứu thành công 7 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở phường Hoàng Mai (Hà Nội)

