Giải cứu người đàn ông kẹt 4 ngày dưới giếng sâu

Theo đó, vào 9h sáng 18/1, Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin tiếp nhận tin báo của anh Vũ Thái Hòa, 40 tuổi, trú xã Dray Bhăng về việc phát hiện một chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn Kim Châu từ vài ngày trước nhưng không thấy ai đến nhận.

Lực lượng cứu hộ kéo anh Y Son lên khỏi giếng an toàn

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Dray Bhăng phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện Cư Kuin xuống hiện trường kiểm tra, xác minh. Hơn một giờ đồng hồ sau, công an phát hiện cách vị trí chiếc xe máy bỏ lại khoảng 30m có một giếng đào, sâu chừng 25m và thỉnh thoảng có tiếng người kêu cứu vọng lên.

Nhận định có người bị rơi xuống giếng, Công an huyện Cư Kuin phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cử 20 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khi phương án cứu nạn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, nạn nhân được đưa ra khỏi giếng an toàn và không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Bước đầu ông Y Son cho biết, cách đây 4 ngày, trong lúc đi bẫy chim, do sơ suất nên đã rơi xuống giếng này. Nhiều lần tìm đủ mọi cách trèo ra khỏi giếng nhưng bất thành, do giếng sâu, có nước trơn trượt. Rất may, sau mấy ngày, có anh Hòa phát hiện báo công an nên anh được cứu nạn kịp thời.

Đây là vụ thứ 2 trong 1 tuần, lực lượng chức năng Đắk Lắk giải cứu kịp thời các nạn nhân rớt giếng.

Trước đó, vào tối 11/1, đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cứu nạn thành công 2 bố con anh Nguyễn Văn Phương và cháu Nguyễn Văn Đông, bị kẹt dưới giếng bỏ hoang ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.

Trước hành động dũng cảm, nhanh gọn, Bộ Trưởng Bộ Công An Tô Lâm cũng đã có thư khen thưởng đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk trong việc giải cứu bố con anh Phương./.