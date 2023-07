Giải pháp nào hạn chế xe chở vật liệu xây dựng quá tải, quá khổ

Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là nơi có nhiều mỏ đất, đá đang khai thác phục vụ thi công các công trình xây dựng, giao thông. Thời gian gần đây, tại địa phương này nổi lên tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, gây mất an toàn giao thông.

Lái xe Triệu Văn Bảo, ở thị xã Đông Hòa, một trong số những người điều khiển phương tiện vừa bị lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng phương tiện chở vật liệu xây dựng không đúng quy định, giải thích: “Em bị phạt 2 lỗi, một lỗi quá tải trọng mức 1 phạt 6,9 triệu đồng, một lỗi rơi vãi phạt 3 triệu đồng. Sau khi em khắc phục sẽ chở đúng tải trọng”.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe chở vật liệu xây dựng

Thiếu tá Nguyễn Cao Sang, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Để ngăn chặn xe chở quá tải, quá khổ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên đã tăng cường lực lượng, tần suất phối hợp tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng yếu, chốt chặn tại các điểm đầu, điểm cuối để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm.

“Chúng tôi tăng cường lực lượng thường xuyên tuần lưu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm mà các phương tiện trên thường hay vận chuyển, đặc biệt là tuần tra khép kín không có địa bàn trống để các doanh nghiệp vận chuyển hàng quá khổ, quá tải”, Thiếu tá Nguyễn Cao Sang nói.

Tăng cường tuần tra kiểm soát xe tải chở vật liệu

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã xử lý hơn 960 trường hợp xe chở quá tải, quá khổ, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng, tước 61 giấy phép lái xe và 16 phù hiệu xe các hạng... Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên.

Thượng tá Lê Tấn Sỹ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Yên cho biết: “Chúng ta vừa đảm bảo tiến độ công trình nhưng cần phải đảm bảo luật giao thông. Bên cạnh công tác tuyên truyền, chúng tôi tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, thay đổi chiến thuật tuần tra xử lý để xử nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, né tránh lực lượng giao thông”.

Hàng ngày, trên các tuyến giao thông qua địa bàn tỉnh Phú Yên có hàng trăm lượt ô tô tải trọng lớn chở đất, đá, cát… phục vụ các công trình xây dựng. Từ đó, phát sinh tình trạng nhiều xe chở quá khổ, quá tải. Ngoài nỗ lực tuần tra, xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông rất cần các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm an toàn giao thông và hạ tầng giao thông đường bộ.