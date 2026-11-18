Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân N.M.C. (sinh năm 1978) nhập Khoa Cấp cứu lúc 20 giờ 14 ngày 17/11 trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow 3, đồng tử hai bên giãn, huyết áp 100/60 mmHg và phải thở máy. Do huyết áp không ổn định, bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh.

Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn lớn, mất phản xạ ánh sáng. Huyết áp giảm còn 75/53 mmHg, mạch 110 lần/phút; bệnh nhân tiếp tục thở máy và phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao.

Nhân viên y tế Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh chăm sóc người bệnh (Ảnh: BVCC)

Kết quả chẩn đoán ghi nhận bệnh nhân bị vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng dọc liềm não, phù não và khí trong sọ. Ngoài ra, có dị vật cản quang ở vùng thái dương phải và đỉnh phải, kèm gãy xương đỉnh - thái dương phải. Tiên lượng bệnh nhân dè dặt.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 14h ngày 17/11, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, ở ấp Ngọc Định, xã Định Quán, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, ngụ ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán) bất ngờ dùng súng bắn thẳng vào đầu ông N.M.C.

Nạn nhân vẫn còn hôn mê sâu, tiên lượng dè dặt (Ảnh: BVCC)

Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi trụ sở công ty, đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, rồi dùng chính khẩu súng trên bắn vào đầu để tự tử. Người này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tại các hiện trường liên quan, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn cùng nhiều tang vật khác.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.