Ngày 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11/2026 của UBND thành phố Huế, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã thông tin về những nội dung liên quan cá nhân đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Tân cho biết, ngày 12/11, ông tiếp nhận một số thông tin liên quan cá nhân. Ngay sáng hôm sau, ông đã ký văn bản gửi Ban Giám đốc Công an thành phố Huế, đề nghị xác minh sự việc. Theo ông Nguyễn Tân, với vai trò người đứng đầu, ông nhận thức rõ những thông tin liên quan đến cá nhân không chỉ ảnh hưởng đến uy tín bản thân mà còn tác động đến hình ảnh của toàn ngành Giáo dục thành phố.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tại buổi họp báo

Ông gửi lời xin lỗi đến các thế hệ cán bộ, nhà giáo vì sự việc vừa qua đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin khách quan, đầy đủ, tránh suy diễn khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng: “Với trách nhiệm là người đứng đầu ngành Giáo dục của địa phương, vấn đề của cá nhân mình làm ảnh hưởng đến ngành Giáo dục của địa phương, đây là một điều không cho phép và không được làm. Tôi là người chịu trách nhiệm cả ngành Giáo dục thành phố Huế, tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí và toàn xã hội để cùng ngành vượt qua khó khăn. Đồng thời, tiếp tục cung cấp những thông tin chính thống, rõ ràng, khách quan đến dư luận”.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế thông tin rõ về 2 vụ án đang được dư luận quan tâm. Đó là vụ án đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm cho trường học và vụ án liên quan hành vi xâm hại người chưa thành niên, môi giới mại dâm. Đại tá Hồ Xuân Phương khẳng định, đây là 2 vụ án độc lập, không liên quan nhau.

Buổi họp báo thường kỳ tháng 11/2026 của UBND thành phố Huế

Vụ án đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm cho trường học, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can. Đối với vụ án liên quan hành vi xâm hại người chưa thành niên và môi giới mại dâm, cơ quan Công an đã khởi tố 11 bị can. Theo lãnh đạo Công an thành phố Huế, lợi dụng thời điểm thông tin về 2 vụ án được công khai gần nhau, một số cá nhân đã cố tình gán ghép, đăng tải và bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức liên quan.

Đến nay, Công an thành phố Huế đã xử phạt 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với tổng số tiền 126,25 triệu đồng. Công an thành phố đang phối hợp với Công an 6 tỉnh, thành phố tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp liên quan.