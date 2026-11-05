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Giảm ùn tắc sau điều chỉnh giao thông tại đường Võ Chí Công, TPHCM

Thứ Năm, 18:18, 05/11/2026
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VOV.VN - Sau khi Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức lại việc phân làn nhằm tách dòng xe tải nặng, xe container với các phương tiện khác trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), tình trạng tai nạn, ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt.

Giảm tình trạng xe contanier ùn tắc kéo dài 

Hiện nay, Sở Xây dựng TP.HCM đã tách làn dành cho xe tải nặng, xe container với làn dành cho xe con, xe tải nhẹ và xe máy trên đường Võ Chí Công- đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái, Quận 2 cũ).

Cụ thể, làn đường bên trái sát dải phân cách dành cho xe tải trên 5 tấn và xe sơ mi rơ moóc; làn bên phải sát dải phân cách dành cho ô tô con, ô tô khách và xe tải từ 5 tấn trở xuống; làn ngoài cùng bên phải dành cho xe 2 bánh, xe 3 bánh, ô tô con và ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống. Riêng từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, các loại ô tô được phép lưu thông vào 2 làn đường ngoài cùng bên trái.

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Hàng dài container di chuyển thuận lợi hơn từ Cảng Cát Lái đi qua nút giao Mỹ Thủy (Ảnh: Hoàng Minh)

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông, thực hiện phân làn xe kiểu mới, tình hình giao thông tại đoạn đường này đã có sự thay đổi rõ ràng.

Nếu như trước đây, tình trạng hàng loạt chiếc xe container, xe tải nặng nối đuôi nhau xếp hàng chờ kéo dài hàng cây số quanh nút giao Mỹ Thủy để đi vào cảng Cát Lái thì đến nay, con đường đã trở nên thông thoáng hơn. 

Ông Trần Anh Dũng (59 tuổi, người dân ngụ tại phường Cát Lái) cho hay, hai tháng sau khi phân làn xe, tình hình giao thông xung quanh khu vực này đã thông thoáng, an toàn hơn hẳn: "Nói chung là thấy sắp xếp lại thấy ổn, an toàn giao thông được đảm bảo hơn. Trước đây, giao thông qua khu vực này phức tạp lắm, lúc trước thì tai nạn nhiều lắm. Tôi thấy điều chỉnh thế này là rất tốt, giảm bớt tai nạn rồi. Tại vì trước ở đây không phân làn để cho các loại xe chạy lộn xộn, xe máy còn chạy chung đường với xe container, bây giờ là phân làn cũng được lắm".

Tình hình giao thông sau điều chỉnh tại đường Võ Chí Công

Hai công trình dang dở khiến giao thông hai đầu vẫn ùn ứ

Mặc dù tình trạng ùn tắc container kéo dài qua đường Võ Chí Công đã giảm nhưng việc hai đầu đoạn đường mới có hai công trình đang xây dựng dở vẫn khiến cho giao thông chưa hoàn toàn hết ùn tắc.

Cụ thể, từ này 28/10, khu vực vòng xoay Mỹ Thủy đang thi công dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy còn cầu Phú Mỹ cũng đang sửa chữa khe co giãn.

Do các công trình xây dựng còn đang dang dở khiến đoạn đường cho xe đi qua vòng xoay Mỹ Thủy và cầu Phú Mỹ bị thu hẹp lại nên cứ đến giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ tại làn xe máy và xe ô tô con vẫn thường xuyên diễn ra.

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Trong một số thời điểm, khu vực công trường đang thi công dở vẫn diễn ra tình trạng ùn tắc tại làn đường giành cho xe máy (Ảnh: Hoàng Minh)

"Tôi thấy cũng hơi bất tiện cho xe máy, vì đường này hơi nhỏ mà ô tô đi vào thì xe máy không đi được, phải xếp hàng rất dài. Vào những ngày như thứ Năm, thứ Sáu trở đi, đường này đi ra phía cao tốc rất đông nên mọi người hay bị kẹt xe. Người ta đi chơi thì ô tô hay chạy vào trong làn xe máy. Cũng mong là cây cầu Phú Mỹ sửa xong sớm để cho bà con lưu thông cho dễ, tránh ùn tắc và mất an toàn" - anh Nguyễn Phương Nam (ngụ tại phường Long Bình) chia sẻ.

Để điều chỉnh phân làn phù hợp với lượng xe thực tế, trong thời gian thi công, Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước (Phòng Cảnh sát Giao thông) - Công an TP.HCM phối hợp đơn vị thi công hướng dẫn, phân luồng giao thông, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM theo dõi tình hình và điều chỉnh cách phân làn phù hợp với lượng xe thực tế.

Một số hình ảnh giao thông tại đường Võ Chí Công:

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Tình hình giao thông trên đường Võ Chí Công trở nên thông thoáng hơn vào những ngày qua (Ảnh: Hoàng Minh)
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Sau khi phân làn, tình hình giao thông tại nút giao Mỹ Thủy được cải thiện rõ rệt (Ảnh: Hoàng Minh)
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Các loại xe trọng tải lớn di chuyển thuận lợi hơn tại đường Võ Chí Công (Ảnh: Hoàng Minh)
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Cảnh sát giao thông TP.HCM vẫn phải thường xuyên túc trực, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc (Ảnh: Hoàng Minh)
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Từ ngày 28/10, công trình sửa chữa khe co giãn trên cầu Phú Mỹ khiến khu vực này cũng phải điều chỉnh giao thông theo để tránh ùn tắc (Ảnh: Hoàng Minh)
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Trong một số thời điểm, làn xe máy và xe con tại nút giao Mỹ Thủy vẫn có lúc xảy ra ùn ứ (Ảnh: Hoàng Minh)
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Tương tự, giao thông tại đoạn đường lên cầu Phú Mỹ vẫn xảy ra ùn ứ trong giờ cao điểm (Ảnh: Hoàng Minh)
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Cảnh sát Giao thông Đa Phước (Phòng Cảnh sát Giao thông) - Công an TP.HCM phối hợp đơn vị thi công hướng dẫn, phân luồng giao thông (Ảnh: Hoàng Minh)
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Người dân mong muốn các công trình sớm hoàn thiện để thoát khỏi cảnh nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển trong giờ cao điểm (Ảnh: Hoàng Minh)

Đường Võ Chí Công có vai trò quan trọng kết nối khu vực phía Đông TP.HCM đến phía Tây, phía Nam Thành phố, đồng thời cũng nằm trong tuyến đường kết nối ĐBSCL với miền Trung và vùng Đông Nam Bộ.

Trên tuyến đường này, xe container, xe tải ra vào thường xuyên với khối lượng lớn đi vào cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu và nhiều nơi khác gây ra áp lực giao thông không nhỏ tại khu vực.

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Dân đồng thuận giao đất nhờ chính quyền "nói đi đôi với làm"

VOV.VN - Việc thu hồi đất cho các dự án trọng điểm tại xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM từng gặp nhiều khó khăn. Song, nhờ quá trình kiên trì vận động, minh bạch chính sách và phương châm "lời hứa đi đôi với việc làm", chính quyền đã thuyết phục được người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm triển khai.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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