Giành sự sống cho bé gái 8 tuổi ở Đồng Nai bị sốt xuất huyết biến chứng nặng

Trước đó, vào đầu tháng 8, bé gái nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau bụng và nôn ói. Chỉ sau hơn 1 ngày điều trị, diễn tiến bệnh bất ngờ chuyển nặng gây suy đa cơ quan nghiêm trọng.

Bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng phải thở máy, tăng áp lực ổ bụng, vô niệu do suy thận và rối loạn đông máu nặng. Đặc biệt, chỉ số men gan của bé tăng vọt lên trên 24.500 U/L (cao hơn 600 lần so với mức bình thường).

Bé gái đã khỏe và chuẩn bị xuất viện (ảnh: Bệnh viện)

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã lập tức triển khai đồng bộ nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu. Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành thở máy, dẫn lưu dịch ổ bụng, truyền các chế phẩm máu, thay 2 chu kỳ huyết tương và thực hiện liên tục 17 chu kỳ lọc máu thay thế chức năng thận.

Quá trình cứu chữa đối mặt với muôn vàn thử thách khi trẻ tiếp tục gặp hàng loạt biến chứng phức tạp như: viêm phổi do vi khuẩn kháng thuốc, nhiễm nấm phổi kém đáp ứng, xuất huyết bàng quang và tổn thương gan nặng.

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ê-kíp y bác sĩ, sau hơn 1 tháng can thiệp tích cực, chức năng gan và thận của bệnh nhi đã dần hồi phục.

Đến ngày 13/10, bé tỉnh táo hoàn toàn, có thể tự ngồi vững, ăn uống tốt và trò chuyện bình thường với gia đình. Hiện nay, bệnh nhi đã đủ điều kiện xuất viện sau hơn 2 tháng điều trị.

Đáng chú ý, trong suốt hành trình điều trị, gia đình bệnh nhi cũng nhận được sự hỗ trợ viện phí kịp thời từ các nhà hảo tâm, giúp vơi đi phần nào khó khăn tài chính.

Bé gái đã khỏe và chuẩn bị xuất viện (ảnh: Bệnh viện)

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của trẻ khi bị sốt, chủ động đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời.

Đặc biệt đưa trẻ nhập viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nặng: lừ đừ, li bì, mệt mỏi; đau bụng nhiều, nôn ói liên tục; chảy máu chân răng, chảy máu mũi, đi ngoài phân đen. Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hạ sốt thuộc nhóm Ibuprofen/Aspirin và không tự ý truyền dịch tại các phòng khám không đảm bảo chuyên môn.