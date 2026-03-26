3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được kết nạp Đảng

Ngày 26/3, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 3 học sinh tiêu biểu gồm: Trần Đức Anh (lớp 12 Toán 1), Đan Anh Thái (lớp 12 hệ Cambridge) và Nguyễn Tuấn Minh (lớp 12 Văn).

Đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ đối với mỗi học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm của nhà trường trong việc bồi dưỡng lý tưởng, định hướng phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, cô Trần Thùy Dương - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh ưu tú để kết nạp Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng kế cận có tri thức, có lý tưởng và tinh thần cống hiến.

Quang cảnh buổi lễ kết nạp Đảng

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Những tiết mục văn nghệ và thước phim tư liệu về truyền thống cách mạng đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi học sinh. Khoảnh khắc 3 đảng viên trẻ giơ tay tuyên thệ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho các đại biểu và các bạn ở hội trường.

Ba học sinh được kết nạp đều có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

Trong đó, Trần Đức Anh là gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Trần Thùy Dương trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Trần Đức Anh

Đức Anh trúng tuyển vào lớp chuyên Toán của trường với số điểm cao, từng đạt Giải Nhì môn Toán cấp thành phố Hà Nội, Giải Nhất cấp quận và nhiều huy chương tại các kỳ thi quốc tế như Olympic Toán học Singapore và châu Á, Olympic Toán học trực tuyến quốc tế COPERNICUS....

Không chỉ học tốt, Đức Anh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Em là thành viên dự án “High School Help Kit” hỗ trợ học sinh lớp 9 trong quá trình chuyển cấp, đồng thời tham gia Câu lạc bộ Ams Advisor, trực tiếp hướng dẫn, tư vấn học tập cho học sinh cuối cấp.

Bên cạnh đó, Đức Anh được trao danh hiệu “Gương mặt tài năng trẻ cờ tướng Việt Nam 2025”. Em cũng nhận Thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khi tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nguyễn Tuấn Minh (lớp 12 Văn) là học sinh năng động trong các hoạt động học thuật và xã hội.

Em Nguyễn Tuấn Minh vinh dự nhận quyết định kết nạp Đảng

Tuấn Minh là đồng tác giả đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong việc học tập và giảng dạy môn Ngữ văn”, đồng thời nhận học bổng Swinburne Vietnam Academic Excellence. Em cũng là đồng sáng lập dự án “Ấn Lục” - hướng tới bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống và từng đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Tổ chức dự án Tâm lý học Asian Highway mùa I.

Trong suốt quá trình học tập, Tuấn Minh liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và tích cực tham gia, dẫn dắt nhiều câu lạc bộ trong trường.

Đan Anh Thái (lớp 12 hệ Cambridge) cũng là học sinh có thành tích toàn diện.

Em Đan Anh Thái vinh dự nhận quyết định kết nạp Đảng

Anh Thái đoạt giải Ba môn Toán tại cuộc thi SEAMO năm 2020; đạt điểm A các môn A-Level (Toán, Vật lý, Hóa học); IELTS 8.0 và SAT 1470. Em còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như “Xuân Yêu Thương”, “Tết Nhân Ái” tại Thanh Hóa và các chương trình hỗ trợ giáo dục thiếu nhi.

Theo đại diện nhà trường, trong những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên là học sinh luôn được chú trọng. Nhiều học sinh đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ.

Lễ kết nạp không chỉ là niềm vinh dự của các học sinh mà còn là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực, rèn luyện không ngừng. Đây cũng là động lực để các em tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho cộng đồng và xã hội trong tương lai.