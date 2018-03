55 học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng

Chiều ngày 29/3, tại trường Phổ thông liên cấp Olympia đã diễn ra lễ bế mạc kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng lần thứ 15 năm 2018.

Kỳ thi do GD-ĐT Hà Nội về tổ chức với sự tham gia của học sinh 23 tỉnh, thành toàn quốc và 8 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với 534 học sinh tham dự.

Kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng đã có 55 em học sinh đã đạt giải.

Kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng đã có 55 em học sinh đã đạt giải với 11 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc, 26 huy chương Đồng.

Cầm tấm huy chương Vàng trên tay, với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, em Lê Đức Hiếu, học sinh lớp 10A1 trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam giành huy chương Bạc giải cá nhân và huy chương Vàng giải đồng đội cho biết, em rất vui và vô cùng vinh dự khi được xướng tên lên nhận giải.

Lê Đức Hiếu cũng cho biết: "Qua cuộc thi, em hiểu hơn khả năng toán học của học sinh các nước bạn, tự lượng sức mình cũng như rút kinh nghiệm về cách giải những bài toán hay. Em nghĩ nên có nhiều cuộc thi như này để có cơ hội giao lưu giữa học sinh Việt Nam và học sinh quốc tế, biết được khả năng của học sinh nước mình để có hướng giáo dục tốt nhất".

Nhóm học sinh đoạt HCV giải đồng đội.

Tại lễ bế mạc, ông Chử Xuân Dũng GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng có tác dụng rất tốt với hình thức thi toán bằng tiếng anh, đề thi Toán đạt các chuẩn quốc tế, giúp học sinh Việt Nam có thể chia sẻ phương pháp học tập, kỹ năng và kiến thức với học sinh nước bạn. Qua giao lưu với học sinh quốc tế các em học sinh cũng khẳng đinh được mình, học tập và chia sẻ với các bạn không chỉ về môn toán mà còn giao lưu văn hóa”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng: Sự mở rộng về quy mô cuộc thi năm 2018 đã tạo nên những hiệu ứng tích cực. Kỳ thi không chỉ có những bài toán đã được giải quyết mà còn thắp lên những đam mê cháy bỏng, những khát vọng tuổi trẻ – và rất có thể là khởi đầu cho một sự nghiệp lớn của các em trong một tương lai không xa.

Kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng bao gồm hình thức thi cá nhân và thi đồng đội. Với đề cá nhân có 10 câu hỏi trắc nghiệm, 5 câu khoanh đáp án, 5 câu điền đáp áp và 5 câu tự luận. Còn đề thi đồng đội gồm 8 câu trắc nghiệm, 4 câu khoanh đáp án, 4 câu viết đáp án và 2 câu tự luận. Tất cả đều phải thực hiện bằng tiếng Anh./.