Ấn tượng với điểm thi khối A "cao ngất" của nam sinh huyện miền núi xứ Nghệ

Theo thống kê ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh có 177 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã công bố những thí sinh có điểm cao nhất của Nghệ An theo các khối thi. Trong đó thi sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Vật Lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là Phan Văn Đạt lớp 12A1 trường THPT Con Cuông, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An.



Phan Văn Đạt nam sinh huyện miền núi xứ Nghệ xuất sắc trở thành thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Vật Lý.



Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Phan Văn Đạt đã được tuyển thẳng vào đại học. Vì vậy nam sinh không chịu áp lực khi bước vào kỳ thi. Tuy nhiên Phan Văn Đạt đã xuất sắc trở thành thí sinh duy nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giành điểm tuyệt đối môn Vật Lý, đối với môn Toán nam sinh giành được 9,6 điểm, còn Hóa học cũng là con số cao ngất 9,5 điểm.



Tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A của nam sinh Phan Văn Đạt là 29,1 điểm, với số điểm này Đạt trở thành một trong các thí sinh có điểm xét tuyển khối A cao nhất tỉnh Nghệ An. Không phải là học sinh từ những ngôi trường chuyên nức danh ở tỉnh Nghệ An, nam sinh đến từ huyện miền núi xứ Nghệ đã khiến nhiều người bất ngờ, tự hào.



Đây cũng là lần đầu tiên có một học sinh của trường đạt được kết quả cao như thế này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nên Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô vô cùng tự hào về Đạt. Nhưng với lực học của Đạt thì kết quả này không phải là quá bất ngờ bởi em học rất tốt các môn Toán, Vật lý, Hóa học. Năm lớp 11, Đạt cũng giành 2 giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán và Vật lý”.



Chị Nguyễn Thị Mỹ Bình - mẹ của Đạt - vui mừng chia sẻ, hai mẹ con dậy từ sáng sớm để xem kết quả thi nhưng mạng nghẽn không vào được, phải đến 6h30’ mới vào được để xem điểm. Khi biết điểm thi của con và thành tích dẫn đầu tỉnh tổng điểm xét tuyển khối A chị rất vui, rất tự hào.



Nam sinh cũng bất ngờ khi mình trở thành một trong số những thí sinh có điểm xét tuyển khối A cao nhất tỉnh Nghệ An và là thí sinh duy nhất trên địa bàn tỉnh đạt điểm tuyệt đối môn Vật Lý. Dù đã được tuyển thẳng vào đại học nhưng đối với mỗi bài thi Đạt đều cố gắng làm hết sức mình. Qua kỳ thi cũng thể hiện cả quá trình học tập, rèn luyện của bản thân Đạt và sự tin tưởng của thầy cô, bố mẹ đối với em.



Chia sẻ về bí quyết giành được những điểm số cao ngất trong kỳ thi vừa qua, Đạt cho biết, đối với từng môn học phải hiểu được bản chất, từng vấn đề và phải nhớ chắc các kiến thức cũng như luyện kỹ các dạng đề. Em thường luyện đề ở nhà hoặc làm các bài thi thử trên mạng để tăng lượng kiến thức cũng như cọ xát để biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình.



Với thành tích 2 giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và kết quả học tập năm lớp 12, Phan Văn Đạt được tuyển thẳng vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội./.