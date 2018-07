Bức xúc trước điểm thi bất thường, nhiều thí sinh Hà Giang bị đe dọạ

Câu chuyện điểm thi bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Hà Giang vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi của người dân nơi đây. Sáng 16/7, PV VTC News tìm tới các gia đình có thí sinh thi THPT Quốc gia 2018 ở Hà Giang và được nghe chia sẻ của những người trong cuộc.

Được nhiều người dân chỉ dẫn, chúng tôi ghé thăm một căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ trên đường Nguyễn Trãi (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Tiếp đón chúng tôi, chị T., phụ huynh em C. – học sinh trường THPT chuyên Hà Giang không giấu được bức xúc.

Chị T. phụ huynh bức xúc với kết quả thi năm nay tại Hà Giang.

Chị T. cho biết, từ khi biết điểm thi, C. rất buồn, gia đình đã phải động viên C. rất nhiều để em lấy lại tinh thần.

Nhiều bạn có học lực bình thường lại có điểm thi cao hơn C. rất nhiều. Trong khi đó, C. có học lực thuộc top đầu của lớp, trong suốt 3 năm học luôn là học sinh giỏi và đoạt nhiều giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, nhưng giờ còn không biết có đỗ được trường đại học mong muốn hay không.

Chị T. cho biết: “Sau ngày thi, thấy C. kêu đề khó. Lúc biết điểm, tuy không cao như kỳ vọng nhưng C. vẫn tự tin lắm vì đề năm nay khó hơn mọi năm. Gia đình cũng không nghĩ đến chuyện gì bất thường. Thế nhưng, khi biết điểm của các bạn khác, C. ôm đầu, miệng cười nhưng nước mắt chảy ròng, lắc đầu nói “con bị sốc”.

Trường THPT chuyên Hà Giang (tỉnh Hà Giang).

"C. nhắc đến trường hợp của một thí sinh học lớp không chuyên, có điểm thi thuộc hàng cao nhất cả nước, C. biết rõ học lực của thí sinh này rất kém so với mặt bằng chung, không thể đạt được kết quả như vậy" - chị T. nói.

Ngồi xếp lại một tệp dày những giấy chứng nhận, giấy khen đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh và cấp Quốc gia của con trai, chị T. nói thêm: “Sau ngày công bố kết quả, C. rất buồn, có lúc bỏ ăn, gia đình phải động viên, an ủi rất nhiều. Gia đình mong Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ sự việc, lấy lại công bằng cho tất cả các thí sinh”, chị T. bày tỏ.

Chị T. cũng cho biết, sau khi biết điểm, C. viết một dòng trạng thái chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ đe dọa.

Không chỉ có C., theo chị T. những thí sinh khác có tâm trạng bức xúc, lên tiếng về kết quả thi đều nhận được những cuộc điện thoại đe dọa. Tuy nhiên, khi các phụ huynh gọi lại các số máy này thì đều không thể liên lạc được./.

Video: Phụ huynh và học sinh Hà Giang bức xúc trước nghi vấn điểm cao bất thường