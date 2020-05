Các trường mầm non sẵn sàng đón trẻ đi học trở lại từ ngày 11/5

Ngay sau khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định cho trẻ mầm non đi học lại vào sáng thứ Hai (11/5), hiện hầu hết các cơ sở mầm non trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành tổng vệ sinh trường lớp, trang bị máy đo thân nhiệt, thuốc sát khuẩn… đảm an toàn phòng chống dịch khi đón trẻ trở lại học tập.

Tất cả các cơ sở mầm non ở Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện vệ sinh trường lớp để đón trẻ trở lại.



Tại Trường mầm non Sao Sáng (xã Xà Bang, huyện Châu Đức), hơn 300 cháu mầm non sẽ trở lại trường lớp từ ngày 11/5. Hiện tập thể giáo viên nhà trường đang khẩn trương tổng vệ sinh trường lớp, đồ dùng dạy học và đồ chơi của trẻ. Trong chiều 10/5, nhà trường sẽ tổ chức sát trùng lần cuối để chuẩn bị đón các cháu vào sáng thứ Hai tới.

Trường mầm non Châu Thành, TP Vũng Tàu chuẩn bị nước rửa tay.



" Tất cả phải vệ sinh, khử trùng như đồ dùng học tập, đồ dùng của trường, của lớp cũng vệ sinh để đón cháu an toàn. Trên tinh thần phòng dịch trường cũng chuẩn bị nước rửa tay, sát khuẩn nền nhà sạch sẽ. Chiều Chủ nhật, nhà trường sẽ tổng vệ sinh lần cuối cho sạch để chuẩn bị đón các cháu"- bà Trịnh Thị Thu Trang, Hiệu phó Trường mầm non Sao Sáng, huyện Châu Đức cho biết.

Tương tự, tại Trường mầm non Châu Thành, TP Vũng Tàu, trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid -19, mỗi ngày Ban giám hiệu đều cử giáo viên đến trường vệ sinh trường lớp, vệ sinh đồ chơi, đồ dùng dạy học. Trong ngày đầu đón trẻ trở lại, nhà trường sẽ không tổ chức ăn sáng cho trẻ, dành thời gian cho công tác khai báo y tế đối với giáo viên và học sinh.

Các giáo viên thực hiện vệ sinh đồ chơi và đồ dùng dạy học.



"Trong thời gian các cháu nghỉ học, phụ huynh có thể về quê, vì vậy nhà trường mong phụ huynh khai báo trung thực, có đến nơi vùng dịch hay không? Khi trẻ đến trường có mắc bệnh không, có biểu hiện như: ho, đau họng, sốt hay có thể là tiếp xúc với ai đó trong vòng 14 ngày qua"- bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non Châu Thành, TP Vũng Tàu cho biết.

Theo ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để đón trẻ mầm non đi học lại vào sáng thứ Hai (11/5), địa phương đã có văn bản chỉ đạo ngành y tế hướng dẫn cho các trường mầm non tổ chức phun xịt sát trùng trường lớp, các địa phương phải đảm bảo an toàn trật tự tại các cổng trường.

Trường mầm non Châu Thành tổ chức phun thuốc sát khuẩn trước khi đón trẻ trở lại.

"Nhìn chung tất cả đã chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng, cũng đề nghị các xã, thị trấn hỗ trợ lực lượng để đảm bảo việc đưa đón trẻ ở các cổng trường vì ngày đầu trở lại học phụ huynh tụ tập rất đông, nên phải đảm bảo khoảng cách trong quá trình đưa đón trẻ vào đầu buổi và cuối buổi"- ông Nguyễn Tấn Bản cho biết.

Với sự chuẩn bị tích cực từ phía nhà trường và chính quyền địa phương, phụ huynh có thể an tâm đưa trẻ đến trường sau kỳ nghỉ dài để chống dịch bệnh Covid-19./.