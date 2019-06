Cần lắm những kỳ thi “sạch” đúng nghĩa

Từ ngày 24/6, hơn 887.000 thí sinh trong cả nước sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019. Bộ Giáo dục- Đào tạo khẳng định: đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

Sau những sai phạm, gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ngoái, chưa bao giờ những từ “an toàn”, “nghiêm túc” và “trung thực” lại được nhắc nhiều như thời điểm này, bởi đó là mong đợi không chỉ của thí sinh, phụ huynh, mà của toàn xã hội về kỳ thi quan trọng như kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia theo hình thức “hai trong một”, vừa sử dụng kết quả để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông, vừa xét tuyển đại học, cao đẳng.

Những sai phạm, gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ngoái cho thấy còn nhiều lỗ hổng cần phải khắc phục ngay lập tức, đặc biệt là trong khâu bảo quản bài thi, chấm thi. Chính vì thế, Quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay đề ra nhiều quy định chi tiết nhằm siết chặt tất cả các khâu tổ chức kỳ thi.

Cụ thể là: Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong tủ riêng biệt, có khóa và niêm phong. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của công an và những người ký nhãn niêm phong. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng cả ngày, có ít nhất một công an trực, bảo vệ suốt cả ngày và một cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi của trường đại học, cao đẳng thường trực đêm tại phòng.

Bộ Giáo dục- Đào tạo điều động cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng đến các hội đồng thi tỉnh/ thành phố để phối hợp tổ chức thi. Trường đại học, cao đẳng các tỉnh, thành không còn được tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình như trước đây. Các trường đại học chủ trì chấm bài thi trắc nghiệm tại các hội đồng thi. Đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ. "Đánh phách" điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát...

Trước thềm kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia, trên mạng xã hội và các cửa hàng bán thiết bị điện tử xuất hiện nhan nhản và bán chạy như “tôm tươi” khiến nhiều người lo lắng về tình trạng gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi. Nhằm đối phó với tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mời đại diện Cục Công nghệ cao (Bộ Công an) tham gia Ban chỉ đạo và lực lượng này đã tập huấn kỹ cho các cán bộ coi thi và trực tiếp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.

Sự thành công của một kỳ thi quan trọng như kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia phụ thuộc trước tiên vào công tác tổ chức. Công tác tổ chức càng chặt chẽ, khoa học, kỹ càng, chu đáo, thì càng ít xảy ra các sự cố đáng tiếc, càng đảm bảo sự công bằng, khách quan. Sự nghiêm túc của kỳ thi còn phụ thuộc vào từng người tham gia vào kỳ thi này: từ thí sinh, phụ huynh, đến các cán bộ coi thi, chấm thi, làm công tác thanh tra, kiểm tra, hay phục vụ cho kỳ thi. Nếu tất cả mọi người đều thực hiện đúng chức trách, phận sự của mình, chắc chắn kỳ thi sẽ diễn ra nghiêm túc như nó cần phải có.

Với các thí sinh tham dự kỳ thi quan trọng này, “Leo cây đã đến ngày hái quả”, các em hãy chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi, tự tin làm bài bằng kiến thức thật, đừng mắc vào những sai lầm không đáng có, ảnh hưởng tới tương lai cả cuộc đời phía trước.

Những dư chấn của cơn “động đất” sai phạm, gian lận thi cử trong mùa thi Trung học phổ thông quốc gia vẫn còn dai dẳng đến bây giờ. Vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến xử lý sai phạm vẫn tiếp tục được dư luận quan tâm và trở thành vấn đề “nóng” trên nghị trường của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa rồi cũng đã có những chỉ đạo hết sức cụ thể về việc tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng và an toàn tuyệt đối.

Trách nhiệm của ngành giáo dục trong việc tổ chức những kỳ thi “sạch” đúng nghĩa là nặng nề, nhưng là việc cần làm và cần sự chung sức của toàn xã hội./.