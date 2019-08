Cần sớm hoàn thiện quy định về dịch vụ đưa đón học sinh

Sáng 9/8, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2019-2019 bậc học mầm non diễn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh việc cần phải chú ý tới quy định cụ thể về dịch vụ đưa đón học sinh đến trường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, trong thời gian qua, nhiều trường học, trong đó có các trường mầm non trên cả nước đã triển khai dịch vụ đưa đón trẻ đến trường. Các trường phải có quy trình đưa đón học sinh những ngày đi học bình thường, những dịp tham quan dã ngoại. Trong đó, đề cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, người đưa đón và phải có sự kết nối gia đình, nhà trường để có đầy đủ thông tin về các em học sinh. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, cần phải có những hướng dẫn cụ thể, những quy định về đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em.



Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an để nghiên cứu hướng dẫn khuyến khích sử dụng, áp dụng một số quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến đảm bảo an toàn, dấu hiệu nhận biết, các vị trí biển báo, bến đón trả học sinh đối với dịch vụ đưa đón học sinh. Trong thời gian sẽ đáp ứng yêu cầu an toàn tuyệt đối cho học sinh”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ phối hợp với các bộ, ban ngành liên quan ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở Giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng thoát hiểm, cảnh báo nguy hiểm, ứng phó với các tình huống nguy hiểm. Bộ cũng yêu cầu phải nâng cao đạo đức nhà giáo vì thực tế vấn đề bạo hành trẻ em thời gian qua đã giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn, nhất là rơi vào những nhóm trẻ, trường mầm non tư thục, độc lập./.