Chủ tịch Hà Nội: “Không nên chia giờ học, chỉ cần đo thân nhiệt và đeo khẩu trang“

Sáng 6/5, tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020 của UBND thành phố, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý ngành Giáo dục rà soát để môi trường giáo dục vận hành thuận lợi nhất. "Không nên chia giờ học và học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn; chỉ cần đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn các trang thiết bị", Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.

Học sinh không phải đeo tấm chắn giọt bắn (ảnh Vietnamnet).

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh đi học, Giám đốc Sở GD-DDT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trong thời gian tới, ngành Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh song song việc bảo đảm chất lượng giáo dục, nhất là sang tuần tới tiếp tục cấp mầm non, tiểu học sẽ quay lại trường. Do đặc thù lứa tuổi nên Sở đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, có kịch bản chuẩn bị chu đáo, phân công cán bộ, giáo viên tại các khu vực để chuẩn bị chu đáo đón trẻ đến trường.



Để chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp, cụ thể là lớp 1, lớp 6, ông Chử Xuân Dũng đề nghị các quận, huyện, thị xã điều tra, rà soát, phân tuyến tuyển sinh hợp lý, không để tình trạng trường thì quá tải, trường không tuyển đủ học sinh.

Liên quan đến công tác giáo dục, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, thời gian tới tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là việc đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, đảm bảo đủ nhiệt kế điện tử để kiểm tra thân nhiệt cho học sinh, giáo viên..., tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19./.