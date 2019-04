Công an Sơn La sẽ xử lý nghiêm cán bộ “chạy” nâng cho con 25 điểm

Ngoài thí sinh được nâng điểm “khủng” nhất lên 26,55 điểm, trong số 44 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La, còn có thí sinh được nâng 25 điểm và trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây là thí sinh được nâng nhiều điểm nhất trong số con cán bộ tại Sơn La có tên trong danh sách “chạy điểm”.



Kết quả thi ba môn toán - lý - ngoại ngữ của thí sinh này lần lượt là 9,4 - 9,5 - 9,2, nhưng sau chấm thẩm định, kết quả điểm thực là 2,6 - 2,75 - 5. Thí sinh này có bố là Phó phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC 06), Công an tỉnh Sơn La. Đây cũng là một trong 25 thí sinh Sơn La bị các trường công an trả về.

Ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La và bốn đồng sự bị khởi tố vì liên quan vụ gian lận tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh: Cơ quan an ninh

Trả lời phóng viên VOV.VN trưa 18/4 về việc tiếp nhận thông tin trên và việc xử lý cán bộ công an có tên trong danh sách có con dự thi được nâng đến 25 điểm, Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, đến nay, công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc có cán bộ công an của địa phương nằm trong danh sách “chạy điểm” cho con sai phạm đến đâu và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành Công an.

Còn GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, đến nay, các trường công an trực thuộc Bộ đã buộc thôi học 25 sinh viên đến từ Sơn La, 28 sinh viên đến từ Hòa Bình liên quan đến gian lận thi cử. Bộ Công an đã bàn giao 53 thí sinh có điểm gian lận về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La, Hòa Bình và xử lý theo quy định.

Các sinh viên này đang theo học năm thứ nhất tại 3 đơn vị đào tạo của Bộ Công an là Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Đại học Phòng cháy Chữa chữa cháy. Tất cả 53 sinh viên đến từ hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La, trúng tuyển và đã nhập học, không có sinh viên nào bỏ học hay không đến học.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định, đã gian lận trong thi cử là phải buộc thôi học, nhất là các trường công an, quân đội. Đây là những nơi đào tạo lực lượng vũ trang cho đất nước, đòi hỏi phải có phẩm chất đạo đức.

“Nếu phát hiện phụ huynh gian lận sẽ xử lý phụ huynh sau theo quy định của pháp luật. Còn với thí sinh, không chỉ quy định riêng của khối trường công an, quân đội mà trong quy chế, điều 49 cũng có quy định để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp thì phải hủy bỏ kết quả thi”, Thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định./.

