Đăk Lăk kết thúc đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 an toàn; sẵn sàng cho đợt 2

Sau 2 ngày thi, chiều nay (10/8) gần 14.000 thí sinh tại Đăk Lăk đã hoàn thành kỳ thi THPT đợt 1 năm 2020. Kỳ thi nàyđược đánh giá là an toàn, nghiêm túc và đạt các mục tiêu mà ngành giáo dục đề ra cả về tuân thủ quy chế thi và đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch Covid-19.

Báo cáo nhanh, sau khi kỳ thi kết thúc, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, Phó trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Đăk Lăk khẳng định: Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điểm thi tại các địa phương đã thực hiện tốt theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ thí sinh tới dự thi đợt 1 tại Đăk Lăk đạt hơn 99,4%.

Cho đến chiều ngày 10/8, chưa thấy phản ánh hay ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận trong kỳ thi. Không có cán bộ coi thi hay thí sinh vi phạm quy chế. Mặc dù kỳ thi diễn ra trong điều kiện không thuận lợi do ảnh hưởng của dịch Covid 19, bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp, một số địa phương có mưa nhưng với sự nỗ lực của ngành giáo dục, phụ huynh, thí sinh và toàn xã hội đã đem lại kết quả tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong những ngày kỳ thi diễn ra.

Ông Phạm Đăng Khoa cho biết thời gian tới tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho các thí sinh yên tâm đợt 2. “Chúng tôi đánh giá đến thời điểm này kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn. An toàn ở đây cả về quy chế và an toàn cả về sức khoẻ những người làm công tác thi cũng như của thí sinh tham gia kỳ thi. Đối với những thí sinh ở thành phố Buôn Ma Thuột và thí sinh thuộc diện F1, F2 chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tiếp tục hỗ trợ cho các em ôn tập và làm công tác tư tưởng để các em yên tâm tiếp tục thời gian ôn tập chuẩn bị cho đợt thi sau", ông Phạm Đăng Khoa chia sẻ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Đak Lăk được chia thành 2 đợt, trong đợt 1 tỉnh chỉ tổ chức Kỳ thi ở 14 huyện, thị xã, với 23 điểm thi gần 14.000 thí sinh dự thi. Riêng thí sinh của thành phố Buôn Ma Thuột và các thí sinh thuộc trường hợp F1, F2 sẽ thi vào đợt 2./.