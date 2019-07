Đạt 20 điểm trở lên có hy vọng vào ĐH Kinh tế quốc dân năm 2019

Thông tin về mức điểm chuẩn dự kiến của ĐH Kinh tế quốc dân năm 2019, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo nhà trường cho biết, một số ngành có thể tăng điểm chuẩn so với năm 2018 như: Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Thương mại điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng…

Thí sinh đạt 20 điểm (cộng trừ 1 điểm) có cơ hội trúng tuyển vào Trường nếu đăng ký nguyện vọng vào một số ngành dự đoán thấp điểm sau đây:

PGS.TS Bùi Đức Triệu cũng lưu ý thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng vào các ngành nói trên để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường.

Cũng theo Trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH Kinh tế quốc dân, 10 ngành có số NV1 cao nhất trường gồm: Quản trị kinh doanh, Markerting, Kế toán, kinh tế quốc tế, quản trị khách sạn, tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.



Được biết, trong lần đăng ký xét tuyển đợt 1 vào 4/2019 của trường ĐH Kinh tế quốc dân có tổng hồ sơ thí sinh là hơn 41.000 tăng 9000 so với năm 2018; tổng số NV: 87.000 tăng 9000 so năm 2018; số NV1: gần 21.000 tăng 4000 so năm 2018./.