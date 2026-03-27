Đẩy mạnh kết nối nhà trường – doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gia tăng, nhất là ở các lĩnh vực gắn với chuyển đổi số, công nghệ và các ngành kinh tế mũi nhọn. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn đang học.

Gần 50 doanh nghiệp tham gia, hàng nghìn lượt phỏng vấn tuyển dụng

Theo ban tổ chức, gần 50 doanh nghiệp đã tham gia Job Fair 2026, trong đó có gần 30 doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng tại sự kiện. Thống kê cho thấy, có gần 800 sinh viên tham gia phỏng vấn với tổng số hơn 1700 lượt phỏng vấn, phản ánh nhu cầu tiếp cận thị trường lao động từ sớm của người học, đồng thời cho thấy mức độ quan tâm của doanh nghiệp đối với nguồn nhân lực trẻ được đào tạo theo định hướng thực hành.

Được tham gia ngày hội, tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp, cũng như được tư vấn về kỹ năng nghề nghiệp và định hướng phát triển bản thân, Vũ Ngọc Minh – sinh viên ngành Marketing & Sales cho biết: “Tham gia Job Fair 2026, em nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân. Em ấn tượng với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Hy vọng, em sẽ có cơ hội thực tập và trở thành nhân viên chính thức”

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Đấu trường phỏng vấn” dành cho sinh viên ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng, FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội. Ba bạn lọt vào vòng chung kết có một khoảng thời gian ngắn nhất định, trình diễn tay nghề và khả năng ứng biến tình huống ngay trên sân khấu, trước nhà tuyển dụng..

Kết quả, cả 3 đều được doanh nghiệp trao cơ hội nghề nghiệp tại vị trí Outlet Shift Leader, Nha Trang Marriott Resort & Spa Hon Tre Island. Ông Staris Latkas - Tổng quản lý Nha Trang Marriott Resort & Spa Hon Tre Island, khẳng định: “Marriott luôn tìm kiếm những nhân sự có các tố chất then chốt như sự nhạy bén kinh doanh, tư duy làm chủ - chịu trách nhiệm và chủ động với công việc; có trí tuệ cảm xúc để kết nối con người, cùng khả năng thích ứng với những thay đổi. Những sinh viên này hội đủ các yếu tố: Sự tự tin, linh hoạt trong xử lý tình huống thực tế; tư duy giải quyết vấn đề hiệu quả và nền tảng thực tiễn vững chắc. Các bạn cho thấy tiềm năng phát triển thành những nhà lãnh đạo tương lai”.

Ông Staris Latkas cùng 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi

Công bố Chương trình đồng hành phát triển sự nghiệp sinh viên

Trong khuôn khổ sự kiện, Nhà trường cũng đã ký kết hợp tác với gần 20 doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác trong đào tạo, thực tập và tuyển dụng. Đồng thời, chính thức công bố “Chương trình đồng hành phát triển sự nghiệp cùng sinh viên”, triển khai theo lộ trình “1-3-5”. TS. Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Đây là bước đi táo bạo, khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn của FPT Polytechnic. Ngay từ học kỳ thứ nhất, sinh viên được tiếp cận doanh nghiệp qua các hoạt động trải nghiệm, tham quan, workshop, talkshow… Sinh viên có 3 háng thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp để tích lũy trải nghiệm thực tế. Và Nhà trường tiếp tục sát cánh cùng cựu sinh viên thông qua các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, kết nối các cơ hội việc làm cấp quản lý, hỗ trợ tái đào tạo kỹ năng chuyên sâu, trong vòng 5 năm đầu sau tốt nghiệp.

TS. Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Từ câu chuyện việc làm đến bài toán nhân lực chất lượng cao

Theo các chuyên gia giáo dục và doanh nghiệp, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Việc các cơ sở giáo dục đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, đưa trải nghiệm nghề nghiệp vào quá trình đào tạo và hỗ trợ sinh viên tiếp cận việc làm sớm được xem là hướng đi phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động hiện nay.

Bà Đỗ Thị Kiều Liên - Giám đốc Văn phòng MISA Hà Nội đánh giá cao mô hình kết nối cung - cầu lao động này. Bà khẳng định những 'điểm chạm' trực tiếp giúp sinh viên thấu hiểu thực tế thị trường, văn hóa doanh nghiệp, từ đó chuẩn bị hành trang, sẵn sàng gia nhập thị trường. Đặc biệt, mô hình này cho phép các doanh nghiệp tiếp cận và đánh giá ứng viên một cách trực diện, đa chiều thay vì chỉ phụ thuộc vào những bản CV khô khan.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã và đang chủ động tìm kiếm nhân sự ngay từ nhà trường, thay vì chờ sinh viên tốt nghiệp mới tuyển dụng. Chỉ diễn ra trọn vẹn 1 ngày 26/3/2026, Ngày hội việc làm Job Fair 2026 do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội tổ chức thể hiện rõ nét xu hướng này.

Chương trình kết nối việc làm tại trường học có ở rất nhiều địa phương, nhưng với những cách thức tổ chức sáng tạo và các hoạt động cam kết đồng hành cùng sinh viên lâu dài, Job Fair 2026 “Career Path” trở thành “điểm chạm” quan trọng với các doanh nghiệp tham gia sự kiện. Ở đó, doanh nghiệp sớm phát hiện và lựa chọn, bồi dưỡng nhân sự tiềm năng, phù hợp; còn sinh viên có cơ hội thể hiện năng lực sớm nhất có thể, thậm chí được trao những cơ hội phát triển bản thân nhanh hơn bất cứ nhân sự nào, ở bất cứ môi trường đào tạo, thuộc cấp bậc nào.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược: đầu tư, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái,... Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, tạo dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nỗ lực tiên phong đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong các ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược.