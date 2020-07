Đề nghị Bộ Công an cử lực lực lượng bảo vệ 3 vòng khu vực in sao đề thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn tới Thanh tra Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Y tế; Bộ Thông tin và truyền thông; Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giao thông vận tải; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, trong công văn gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ GD-ĐT đề nghị đơn vị này chỉ đạo Thanh tra các tỉnh cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn thanh tra, kiểm tra của địa phương. Mục tiêu là tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT, bảo đảm tổ chức Kỳ thi tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi.

Đối với Bộ Công an, Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh phối hợp với Bộ GD-ĐT, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh và các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự cho kỳ thi. Trong đó chú trọng các công việc chủ yếu gồm: Công tác ra đề thi của Bộ GD-ĐT; Công tác in sao đề thi của các sở GD-ĐT; Công tác vận chuyển đề thi; Công tác coi thi và chấm thi; Công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, đối với công tác ra đề thi, Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly để ra đề thi và cử cán bộ an ninh phối hợp với cán bộ bảo vệ của Bộ GD-ĐT trực tiếp bảo vệ vòng trong khu vực ra đề thi trong khoảng thời gian Hội đồng ra đề thi thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế. Công an bố trí lực lượng và phương tiện kỹ thuật để kiểm tra an ninh khu vực ra đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác ra đề thi và cán bộ tham gia ra đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình ra đề thi.

Về công tác in sao đề thi của các Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh phối hợp với các Sở GD-ĐT bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động này. Trong đó, Công an bố trí lực lượng bảo vệ ba vòng độc lập khu vực in sao đề thi; kiểm tra an ninh khu vực in sao đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi và cán bộ tham gia in sao đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình in sao đề thi.

Các công tác vận chuyển đề thi, coi thi và chấm thi, bảo đảm an toàn giao thông, công văn của Bộ GD-ĐT đều nêu cụ thể công việc để đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Đối với các hoạt động liên quan đến thông tin và truyền thông của kỳ thi, Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan hữu quan trực thuộc Bộ dự báo các tình huống an ninh mạng, dự kiến các biện pháp hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu của Kỳ thi. Các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2020; kịp thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh trong quá trình diễn ra Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2020.

Đảm bảo giao thông, y tế, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh

Trong công văn gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ GD-ĐT đề nghị đơn vị này chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; xây dựng, triển khai phương án phòng chống lụt bão; hỗ trợ xử lý và khắc phục hậu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra, tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh.

Đối với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Bộ GD-ĐT đề nghị chỉ đạo các ngành, các cấp hữu quan phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để việc vận chuyển đề thi, bài thi trong quá trình tổ chức thi tại các tỉnh bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị tăng cường phương tiện bảo đảm giao thông, có các phương án kịp thời giải toả ách tắc giao thông và xử lý các tình huống bất thường về giao thông trong các ngày thi; không để thí sinh đến dự thi muộn do ách tắc giao thông.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo để có chính sách ưu tiên bán vé tàu, xe và bảo đảm chế độ miễn giảm giá vé cho thí sinh đi thi.

Để đảm bảo các vấn đề về an toàn sức khỏe cho thí sinh và những người tham gia công tác làm thi, Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các sở Y tế, bệnh viện các tuyến của các tỉnh chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc y tế cho các trường hợp đau ốm bất thường của thí sinh trong các ngày thi. Đơn vị này đồng thời có phương án đề phòng, ngăn chặn dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác, hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời xử lý các tình huống về dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức các khâu của Kỳ thi.

Việc tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa điểm nghỉ trọ, nhà hàng, quán ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh trong các ngày thi, cũng được Bộ GD-ĐT đề nghị ngành Y tế quan tâm, tăng cường phối hợp chỉ đạo để Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2020 diễn ra an toàn, thuận lợi cho thí sinh./.