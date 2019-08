ĐH Đông Đô đào tạo “chui“: Văn phòng Bộ GD-ĐT vẫn cấp phôi bằng?

Liên quan đến vụ việc đào tạo "chui" văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, hôm nay (17/8), Bộ GD-ĐT đã có ý kiến chính thức về vấn đề này.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, theo quy định trong Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2001 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về đào tạo để cấp văn bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (gọi tắt là văn bằng 2 - VB2), việc đào tạo văn bằng 2 chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ GD-ĐT ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính quy sau khi có ít nhất hai khoá sinh viên chính quy của ngành đó tốt nghiệp.

Theo đó, cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với Bộ GD-ĐT về việc cho phép đào tạo VB2.

Bộ GD-ĐT cho biết ĐH Đông Đô không hề báo cáo về việc đào tạo văn bằng 2. (Ảnh: KT)

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo VB2 của Trường Đại học Đông Đô nên Bộ chưa có văn bản cho phép trường được đào tạo VB2.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Trường Đại học Đông Đô có thực hiện báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Tuy nhiên, trong Báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 gửi về Vụ GDĐH của trường không có thông tin về việc đào tạo VB2.

Do trường Đại học Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo VB2, nên Bộ GD-ĐT cũng không yêu cầu trường báo cáo (theo quy định tại Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT).

Trước câu hỏi của phóng viên rằng Bộ quản lý phôi bằng như thế nào, Bộ đã cho các trường tự chủ in phôi bằng nhưng văn phòng Bộ vẫn cung cấp phôi bằng cho Trường ĐH Đông Đô, Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, theo Khoản 2 Điều 38 Luật GDĐH 2012 đã quy định cơ sở giáo dục đại học in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học.

Như vậy, theo Luật này, Bộ không quản lý phôi bằng đại học mà giao trách nhiệm cho các trường đại học tự quản lý và tổ chức in phôi bằng đại học của mình.

Tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 quy định: Cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Nội dung ghi trên phôi bằng Đại học đã được quy định chi tiết trong Điều 8, 9 Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015. Những thông tin này là thông tin chung, cơ bản cần phải có trên một văn bằng đại học. Ngoài những nội dung cơ bản theo quy định, Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về những thông tin khác trên văn bằng của cơ sở đào tạo.

Như vậy, theo quy định, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành mẫu văn bằng, chứng chỉ cụ thể của từng cấp học, trình độ đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở đó, các trường đại học cập nhật thông tin của trường mình vào mẫu văn bằng, chứng chỉ và tổ chức in phôi.

Thông tư số 19 đã giao cho các trường chủ động in phôi bằng. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục đại học do có khó khăn trong việc tổ chức in phôi văn bằng (về cơ sở vật chất, về nhân sự quản lý việc in phôi VBCC, số lượng phôi VBCC ít…) nên đề nghị được Văn phòng Bộ cung cấp phôi VBCC. Như vậy, Văn phòng Bộ là đơn vị cung cấp phôi VBCC như các cơ sở in phôi VBCC khác.

Bộ GD-ĐT từng kiểm tra tại Trường ĐH Đông Đô

Theo Bộ GD-ĐT, công tác thanh tra, kiểm tra VB2 được thực hiện trong chương trình kế hoạch chung về thanh tra, kiểm tra. Năm 2011, thực hiện Nghị quyết 50/2010/QH12 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT đã tổ chức kiểm tra tại Trường ĐH Đông Đô.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trường chưa có mặt bằng nên chưa xây dựng được cơ sở vật chất như cam kết; tỷ lệ sinh viên/giảng viên cao. Do đó, Bộ đã có quyết định tạm dừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường ĐH Đông Đô.

Triển khai kế hoạch thanh tra 2018, Bộ đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018 của Trường ĐH Đông Đô (Quyết định 80/QĐ-TTr ngày 19/9/2018). Tuy nhiên, Trường ĐH Đông Đô đã có văn bản đề nghị hoãn thanh tra, lý do trường đưa ra là thời điểm đó trường chuyển trụ sở, toàn bộ hồ sơ giấy tờ đều đã đóng gói niêm phong.

"Ngoài ra, trước khi cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Trường đại học Đông Đô, Bộ GD-ĐT cũng đã tổ chức thanh tra công tác đào tạo VB2 tại 3 trường: ĐH Chu Văn An, Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) và ĐH Thành Đô.

Thực hiện quản lý nhà nước, ngoài hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thường xuyên chỉ đạo Thanh tra và các đơn vị chức năng tập hợp, rà soát các vấn đề dư luận phản ánh về giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng, để tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm nếu có", đại diện Bộ GD-ĐT cho biết.

Để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý đào tạo văn bằng 2 trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ tăng cường kiểm định chất lượng, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.

Bộ GD-ĐT cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (sinh viên, giảng viên, sinh viên trúng tuyển, sinh viên nhập học, sinh viên tốt nghiệp, chuyên ngành đào tạo…). Đây sẽ là công cụ để kiểm tra rà soát, quản lý về đào tạo đại học.

Bên cạnh đó, Bộ đang dự thảo văn bản thay thế để tăng quyền tự chủ cho các trường, đồng thời, có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn với công tác đào tạo đại học nói chung và đào tạo văn bằng 2 nói riêng./.