Dịch corona: Nghệ An cho học sinh nghỉ học chưa xác định thời hạn

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, thông báo cho học sinh các trường mầm non, phổ thông, Trung tâm GDTX- GDNN và các phụ huynh được biết về thời gian nghỉ học đồng loạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Bắt đầu từ ngày 7/02/2020, cho đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo mới.

Nghệ An thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/2 cho tới khi Sở có thông báo mới. (Ảnh minh họa)

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chỉ đạo các trường tiếp tục hướng dẫn cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trước khi nghỉ học, về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh corona. Phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương, tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực trường học, tẩy trùng 100% trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ, trước thời gian học sinh trở lại lớp.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; cha mẹ học sinh, để tham mưu, tư vấn, hỗ trợ cha mẹ học sinh, có các biện pháp phù hợp trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, trong thời gian các em được nghỉ học ở nhà. Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; Các trường học, các cơ sở giáo dục, chủ động xây xựng phương án, phân công hợp lý, khoa học, về nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động trong thời gian học sinh nghỉ học, để đảm bảo an toàn, an ninh trường học và các kế hoạch của nhà trường không bị ảnh hưởng.

Trên điều kiện thực tế tại các địa phương, Sở yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch đáp ứng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, trên địa bàn, theo 4 tình huống phân loại cấp độ dịch bệnh, theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

Trước khi học sinh nghỉ học, các nhà trường phải tổ chức quán triệt cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học ở nhà. Đồng thời có kế hoạch để dạy bù cho học sinh, sau khi các em được thông báo trở lại trường.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường học không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa, tụ tập đông người (nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường).

Sở Giáo duc và Đào tạo cũng thông báo sẽ tiếp tục thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ liên quan. Kiên quyết xử lý các tập thể và cá nhân không chấp hành nghiêm túc các chủ trương đã được ngành tập trung quán triệt và chế độ báo cáo kịp thời về Sở và qua đường dây nóng, khi có các tỉnh huống bất thường xẩy ra./.

