Dịch Covid-19: Đà Nẵng miễn học phí 4 tháng từ cấp mầm non đến THPT

Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các trưởng phòng GD-ĐT, các hiệu trưởng các trường trực thuộc về thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung năm học 2020-2021.

Theo đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, từ tháng 9/2020-12/2020 (4 tháng), do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến người dân thành phố nên HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 309, trong đó HĐND thành phố thống nhất theo đề xuất của UBND thành phố về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT trong 4 tháng học kỳ 1 của năm học 2020-2021.

Cụ thể, sẽ hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 (theo mức thu tại Nghị quyết số Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND).

Đối tượng áp dụng: Trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT công lập.

Trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và học sinh THCS, THPT của các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Về nguyên tắc hỗ trợ, thành phố sẽ hỗ trợ trong 4 tháng học kỳ 1 (tháng 9, 10, 11, 12 năm 2020) của năm học 2020-2021. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2020-2021.

Không áp dụng hỗ trợ cho trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT được miễn học phí theo chính sách của trung ương và thành phố.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học không thu học phí công lập 4 tháng học kỳ I năm học 2020-2021. Đơn vị, trường học đã thu học phí công lập 4 tháng học kỳ I năm học 2020-2021 thì phải hoàn trả lại ngay cho phụ huynh học sinh. Sở GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết phương thức hỗ trợ sau./.