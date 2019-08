Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng, tối 8/8, nhiều trường trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019. Theo thống kê ban đầu, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành thuộc khối công nghệ thông tin, y dược, kinh tế, kế toán... đang có điểm trúng tuyển cao nhất và đều tăng hơn so với năm ngoái.

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học của nhiều trường tăng so với năm ngoái.

Đến 22h ngày 08/08, hàng loạt trường đại học như: Ngoại thương, Bách khoa Hà Nội, Y Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 18 trường thuộc khối quân đội... đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Mức điểm trúng tuyển của các trường dao động từ 14 điểm đến trên 27 điểm. Trong đó, điểm trúng tuyển cao nhất đến thời điểm này là ngành Khoa học máy tính của Trường Đại hoc Bách khoa Hà Nội, với 27,42 điểm. Điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Cảnh sát nhân dân là 27,12, tổ hợp C03 đối với nữ. Điểm chuẩn cao nhất của các trường thuộc khối quân đội là 27,09 điểm đối với thí sinh nữ đăng ký vào D01, ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự.

So với năm 2018, điểm chuẩn trúng tuyển vào nhiều ngành đào tạo của các trường tăng hơn từ 0,5 đến 2 điểm. Ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: "Điểm chuẩn của Đại học Kinh tế quốc dân theo phổ điểm chung thì dịch chuyển đi lên. Điểm chuẩn thấp nhất là tăng đúng 1 điểm so với năm trước. Cụ thể là năm trước 20,5, thì năm nay là 21,5. Năm nay một ngành khác là Quản lý công và chính sách học bằng tiếng anh là ngành thấp nhất, còn các ngành khác bằng tiếng Việt thì đều cao hơn trên 22 điểm. Ngành cao nhất của Kinh tế quốc dân là 2 ngành là Kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế là 26,75 điểm, so với năm trước thì tăng gần 2 điểm".

Thống kê điểm trong số các trường đã công bố điểm thi, khối các trường quân đội, công an, y dược, các trường top đầu thuộc khối kinh tế, kỹ thuật có điểm trúng tuyển cao, hầu hết đều từ 17 điểm trở lên. Trong một trường, điểm trúng tuyển vào các ngành cũng có sự phân hóa rõ ràng. Những ngành hot, ngành được nhiều thí sinh ưa chuộng thì điểm trúng tuyển cao hơn, còn những ngành khoa học cơ bản, khoa học trái đất, những ngành ít hấp dẫn... thì điểm trúng tuyển thấp hơn do ít thí sinh lựa chọn.

Ông Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nói: "Điểm chuẩn có nhiều biến động, có những ngành tăng đến 2-3 điểm, nhưng ngược lại có chương trình đào tạo, ngành thì điểm giữ nguyên, thậm chí còn giảm đi. Như vậy thấy là có sự phân hóa đăc biệt giữa các sự quan tâm của thí sinh đến các chương trình đào tạo của nhà trường".

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 9.8./.