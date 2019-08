Điểm sàn thể hiện phân khúc chất lượng của các trường Đại học

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, kết thúc thời gian lọc ảo, các trường Đại học bắt đầu công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Theo nhận định chung, điểm trúng tuyển năm nay tăng nhẹ so với năm trước.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho rằng, điểm sàn năm nay thể hiện sự phân tầng chất lượng cho cả hệ thống.

PV: Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về mức điểm trúng tuyển của các trường ĐH năm nay?



Bà Nguyễn Thị Kim Phụng: Nhìn chung điểm trúng tuyển năm nay so với năm trước có tăng nhẹ, đặc biệt là với khối ngành sư phạm so với năm trước thì tương đối cao từ 14,16,18 điểm, tuỳ từng trình độ. Thế cho nên điểm trúng tuyển của các trường sư phạm năm nay cũng tăng nhẹ so với năm trước. Đặc biệt chúng ta có những học sinh đoạt huy chương vàng Olympic đăng ký vào ngành sư phạm.

Năm nay cũng là năm đầu tiên chúng ta quy định điểm sàn vào khối ngành sức khoẻ. Ngành sức khoẻ thì điểm sàn trúng tuuyển cũng tương đối cao, từ 18-21 điểm và như vậy chúng ta có thể yên tâm được về chất lượng của người thầy thuốc, người thầy giáo tương lai với kỳ tuyển sinh như thế này. Đặc biệt là điểm sàn năm nay cũng thể hiện sự phân tầng chất lượng cho cả hệ thống. Có những trường lấy 13,14 điểm, nhưng cũng có những trường lấy 23,24 điểm và đặc biệt chúng tôi thống kê trong toàn hệ thống thì có tới 23 lượt ngành có điểm sàn từ 18-24 điểm, như vậy điểm trúng tuyển cuả các ngành này cũng cao hơn điểm sàn đó.

PV: Như bà nói thì nhìn chung điểm trúng tuyển vào ĐH năm nay so với năm trước có tăng nhẹ. Đúng như dự đoán trước đó của các chuyên gia. Đặc biệt là điểm sàn năm nay có sự phân tầng cho cả hệ thống. Vậy nhìn vào sự phân tầng chất lượng đó, thể hiện điều gì thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng: Chúng tôi thấy chính sách để các trường tự quy định điểm sàn là một chính sách rất là đúng đắn và tất cả các trường đều phải tự lo xây dựng thương hiệu và chất lượng của mình thông qua điểm trung tuyển mà các trường công bố. Điều này thể hiện rằng là những trường mà có điều kiện khác nhau cũng thể hiện qua chính sách điểm sàn. Và những trường ở phân khúc chất lượng khác nhau cũng thể hiện qua đó. Và một điều tốt là xã hội nhìn vào điểm trúng tuyển của các trường đó và biết rằng là chất lượng của các trường đó như thế nào để đánh giá, để lựa chọn.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT.

PV: Ngoài khối ngành sức khỏe và sư phạm do Bộ GD&ĐT đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, mùa tuyển sinh năm nay có một số trường lấy điểm sàn khá thấp, thậm chí dưới 14 điểm. Khiến dư luận hết sức lo ngại về chất lượng đào tạo. Bà nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng: Trên thực tế thì vẫn còn những trường điểm trúng tuyển thấp và chỉ ở mức 13,14 điểm. Tuy nhiên, đối với nhưng trường này chúng ta có thể có một nhận định chung là nếu lấy điểm trúng tuyển thấp thì chất lượng cũng sẽ thấp khó có thể cao được. Tuy nhiên, trong đó chúng ta cũng phải phân ra thành những loại khác nhau.

Có những trường thuộc về những trường đầu ngành trong những ngành đó, ví dụ như trường Lâm nghiệp Hà Nội chẳng hạn, những điểm trúng tuyển của họ vẫn buộc phải lấy thấp, do những ngành đó hiện nay bị xã hội coi là không hấp dẫn và không có nhiều học sinh giỏi vào. Và nhưng trường đó thậm chí chúng ta phải hỗ trợ về chính sách đào tạo hoặc chính sách việc làm của những người trong ngành nghề đó để thu hút những học sinh giỏi. Tuy nhiên thì đa số những trường lấy điểm trúng tuyển thấp thì là những trường ở phân khúc chất lượng thấp.

PV: Vậy Bộ GD&ĐT sẽ có biện pháp xử lý các trường này như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng: Đối với những trường này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải có những chính sách công khai điểm sàn và chất lượng của trường để xã hội biết để có hay không nên lựa chọn những trường chất lượng quá thấp. Thứ hai là phải tăng cường thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với các trường này.

Chúng tôi cũng đã đi thanh tra nhanh 4 trường và cũng chú trọng thanh tra các trường mà điểm trúng tuyển thấp và chúng tôi cũng phải giám sát trong suốt quá trình đào tạo khi tốt nghiệp để các trường làm sao đã lấy điểm trúng tuyển không cao thì phải thực sự nỗ lực giúp học sinh đạt được chuẩn đầu ra để đảm bảo yêu cầu về mặt chất lượng theo khung trình độ quốc gia, đáp ứng được yêu cầu xã hội.

Xin cảm ơn bà!