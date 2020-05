Điều kiện để các trường tổ chức thi tuyển sinh năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ đã cân nhắc rất kỹ và chưa bao giờ phải xin ý kiến của các Bộ ngành, thậm chí cả Bộ Tư pháp, để thực hiện phương án tuyển sinh thế nào để vừa đảm bảo quy định Luật pháp vừa đảm bảo lộ trình đổi mới giáo dục.



Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, vấn đề quan trọng là tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện, tình hình diễn biến đại dịch Covid-19, khi người dân đang rất khó khăn, học sinh bị ảnh hưởng vì nghỉ học dài với tâm lý căng thẳng...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại cuộc họp sáng 8/5.

"Bộ GD-ĐT đề xuất phương án tuyển sinh 2020 lên Thủ tướng Chính phủ và đã được chấp thuận ban hành. Cách thực hiện, tổ chức cũng là một vấn đề quan trọng và cũng cần lắng nghe ý kiến của các phụ huynh. Phương án đưa ra là sự lựa chọn khó có thể có phương án tốt hơn", ông Nhạ nhấn mạnh.



Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của khối Đại học, theo đó, những vấn đề đầu vào, chất lượng đầu vào trong kỳ tuyển sinh năm nay... phải được đảm bảo, để tránh gây băn khoăn cho phụ huynh và học sinh: "Trong bố cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, đất nước đang rất cần sự ổn định. Theo đó, ngành giáo dục phải đi đầu vì chúng ta liên quan đến từng nhà, từng người".



Về Quy chế tuyển sinh 2020, phương án tuyển sinh ĐH, CĐ ngành sư phạm mầm non 2020 (QCTS 2020) vẫn giữ ổn định trong giai đoạn 2017-2020 như đã công bố với thí sinh, xã hội. Tuy nhiên, QCTS 2020 có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật để khắc phục những bất cập của QCTS 2019.



Trong đó, từ năm 2020, do Luật Giáo dục 2019 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, do vậy từ năm nay các trường đào tạo Sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ Trung cấp Sư phạm. Chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.



QCTS 2020 quy định chung cho các nhóm đối tượng tuyển sinh trình độ đại học, tuy nhiên do đặc thù khác nhau của từng đối tượng thí sinh nên QCTS có các chương riêng quy định điều kiện tham dự xét tuyển, tuyển sinh cho từng nhóm. Cụ thể Quy chế bổ sung thêm các nhóm đối tượng thí sinh được tham dự xét tuyển hoặc dự thi ĐH, CĐ gồm:



- Học sinh học chương trình nước ngoài, tại trường THPT ở Việt Nam được tham gia tuyển sinh. Với điều kiện, chương trình đó đã được nước sở tại công nhận và đạt trình độ tương ứng trình độ THPT của Việt Nam;



- Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam: Hiệu trưởng các trường ĐH căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt (quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam) để xem xét, quyết định cho vào học.

Những điều thí sinh cần biết về xét tuyển đại học 2020 VOV.VN - Theo dự thảo quy chế tuyển sinh 2020, căn cứ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT vẫn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với 1 số ngành.

Năm 2020 các Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) như năm 2019. Từ năm 2021, thí sinh ĐKXT trực tuyến hoặc trực tiếp theo quy định của các trường. Theo lộ trình tuyển sinh, từ năm 2021, các trường tự chủ hoàn toàn phương thức tuyển sinh nên sẽ không còn tiếp tục duy trì hệ thống lọc ảo chung trên toàn quốc.



Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển và cập nhật điều chỉnh thông tin (nếu có) tại các thời điểm tuyển sinh.



Quy chế TS 2020 cũng bổ sung quy định cụ thể về điều kiện tổ chức tuyển sinh riêng (thi các môn văn hóa, thi đánh giá năng lực...). Cụ thể, các cơ sở đào tạo đại học muốn tổ chức thi riêng cần đáp ứng các điều kiện gồm: Có bộ phận độc lập chuyên trách thực hiện chức năng tổ chức thi tuyển sinh; Bảo đảm nhân lực đáp ứng các yêu cầu về năng lực quản lý và chuyên môn để tổ chức tốt kỳ thi riêng, bao gồm từ lãnh đạo bộ phận chuyên trách, cán bộ xây dựng cấu trúc đề thi, cán bộ phát triển câu hỏi và ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa và/hoặc tự luận, cán bộ chấm thi, cán bộ đánh giá, thẩm định các tham số của câu hỏi thi và đề thi, đến các cán bộ hỗ trợ, kỹ thuật viên; Có ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa và/hoặc tự luận đủ lớn để xây dựng đề thi cho việc tổ chức thi trong mỗi lần thi; Phải ban hành quy chế thi tuyển sinh của trường gồm quy trình tổ chức và các quy định liên quan; Có đề án tổ chức thi tuyển sinh; Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp với quy mô, hình thức tổ chức thi.



Với những điều kiện trên, những cơ sở đào tạo đã có kinh nghiệm tổ chức thi đánh giá năng lực, thi văn hóa, năng khiếu… để tuyển sinh hoặc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tuyển sinh riêng năm nay hoàn toàn có thể đáp ứng được.



Bộ cũng sẽ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với thí sinh sử dụng Điểm bài thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Nếu thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược thì điểm học bạ trung bình tối thiểu là 8,0 trở lên. Đối với các ngành: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng tối thiểu là 6,5 trở lên;



Ngoài 2 ngành Y khoa và Sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu các ngành đào tạo khác vào sẽ do các trường tự quy định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh của mình. Các trường ĐH có trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của mình với cơ quan quản lý và xã hội, với người học.



Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo; không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành (những tổ hợp chỉ thay đổi các ngoại ngữ khác nhau được coi là một tổ hợp). Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định tổ hợp tuyển sinh.



Quy định trong trường hợp số thí sinh trúng tuyển (với 02 ngành Bộ GD-ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng) không đủ điều kiện để tổ chức lớp học thì nhà trường phải liên hệ, thống nhất với thí sinh phương án giải quyết (không trái quy định của pháp luật) hoặc báo cáo Bộ GD-ĐT để có phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh./.