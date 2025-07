Faraday Creative School: Tiên phong ươm mầm thế hệ “Net Zero” từ giáo dục mầm non

Với sứ mệnh "Xanh hóa từ gốc", Trường Mầm non Sáng tạo Faraday (phường Phú Lợi, TP.HCM) chính thức khởi động năm học mới bằng sự kiện đặc biệt “Faraday Net Zero Emissions”, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình kiến tạo mô hình giáo dục bền vững tại cấp học mầm non.

Lan tỏa giá trị xanh đến cộng đồng và thế hệ tương lai

Một điểm nhấn ấn tượng tại sự kiện “Faraday Net Zero Emissions”, là màn công bố biểu trưng năm học 2025–2026: chiếc thùng rác 3 ngăn, hình ảnh tưởng như đơn giản nhưng mang thông điệp sâu sắc.

Công bố biểu trưng năm học 2025–2026 là chiếc thùng rác 3 ngăn

Bà Nguyễn Thị Hằng đại diện Trường Mầm non Sáng tạo Faraday chia sẻ: thùng rác là biểu tượng thiết thực của quá trình phân loại, giảm thiểu rác thải, góp phần giảm phát thải carbon và bảo vệ môi trường sống. Thông qua hình tượng này, Faraday muốn nhấn mạnh rằng mỗi hành động nhỏ như phân loại rác tại nguồn cũng chính là một bước tiến đến mục tiêu Net Zero. Đây cũng sẽ là chủ đề xuyên suốt trong giáo dục và thực hành môi trường tại trường trong năm học tới.

Cùng với việc công bố biểu trưng, năm học này, Faraday cũng đổi mới đồng phục với tông màu cam đất, màu của Mẹ Thiên nhiên, năng lượng sạch, sự tái sinh và tinh thần tươi mới. Đây không chỉ là thay đổi về hình thức mà còn là lời nhắc nhở sống xanh mỗi ngày, bắt đầu từ những điều gần gũi.

Các em học sinh được làm quen với việc trồng cây bảo vệ môi trường tại trường học

Ông Ngô Tân Khánh Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục Faraday cho biết: “Giáo dục vì phát triển bền vững không phải là một trào lưu nhất thời, mà là trách nhiệm dài lâu. Với mỗi hoạt động, mỗi bài học, mỗi cử chỉ nhỏ, chúng tôi đang gieo những hạt mầm xanh, nuôi dưỡng hành vi và tư duy bền vững cho thế hệ công dân toàn cầu”.

Trong suốt năm học, nhà trường sẽ tích cực lồng ghép giáo dục môi trường vào các hoạt động trải nghiệm, từ việc nhắc nhở trẻ phân loại rác tại lớp học, thực hiện các dự án tái chế sáng tạo, đến việc lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên trong từng gia đình.

Lễ ký kết giữa nhà trường và các đơn vị để bảo vệ môi trường

Sự kiện “Faraday Net Zero Emissions” không chỉ thu hút sự hưởng ứng tích cực từ học sinh mà còn được phụ huynh đánh giá cao. Nhiều cha mẹ cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để trẻ hình thành thói quen tốt, nâng cao nhận thức về vệ sinh, môi trường từ khi còn nhỏ.

Dịp này, nhà trường cũng ký kết cam kết phân loại rác cùng các đối tác như Xanh Bình Dương, Green Life, Ngọc Phạm Farm, VinFast… bước đi cụ thể trong hành trình hiện thực hóa mô hình Net Zero trong giáo dục mầm non.

Nơi trẻ “học cách sống”

Được xây dựng trên diện tích hơn 2.200m², Faraday không chỉ là nơi nuôi dưỡng tri thức mà còn là một không gian học tập xanh, nơi trẻ được vận động, khám phá và sống hài hòa với thiên nhiên.

Các em học sinh được học các kỹ năng sống

Từ sân chơi cát, bể bơi, sân bóng đến hệ thống các lớp học tích hợp giáo dục môi trường và các thùng rác phân loại, mọi chi tiết trong thiết kế đều hướng đến giáo dục toàn diện và phát triển bền vững.

Hiện Faraday có 118 học sinh, chia thành 7 nhóm lớp, dưới sự chăm sóc và giảng dạy của đội ngũ 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên tâm huyết.

Với định hướng rõ ràng và hành động cụ thể, Trường Mầm non Sáng tạo Faraday đã, đang và sẽ khẳng định vị thế tiên phong trong khối giáo dục mầm non tại TP.HCM, nơi không chỉ dạy trẻ kiến thức, mà còn dạy trẻ sống tử tế với thiên nhiên, từ đó góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, một thế giới không phát thải.