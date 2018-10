Gia Lai kiến nghị thêm chính sách đặc thù với giáo viên

Ngày 12/10 tại thành phố Pleiku, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai tổ chức tiếp xúc các cử tri đang làm việc trong ngành giáo dục địa phương. Những bất cập liên quan tới luân chuyển giáo viên; sắp xếp, sáp nhập trường lớp; tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại các địa phương trong tỉnh, đã được nêu tại buổi tiếp xúc.

150 cử tri là các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tại 17 huyện, thị xã, thành phố tại Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến cho Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Cùng với đó, nhiều cử tri nêu bất cập tỉnh đang thiếu giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, ở một số môn học, nhưng vẫn phải tiếp tục tinh giản biên chế gây khó khăn trong công tác dạy và học; nghịch cảnh tại một số địa phương sau sáp nhập trường, lớp đang thừa, dẫn tới lãng phí cơ sở hạ tầng. Trong khi, nhiều trường ở vùng khó khăn lại thiếu lớp để phục vụ học 2 buổi/ngày khi chính thức áp dụng dạy sách giáo khoa mới, thiếu công trình vệ sinh, nước sạch, nhất là ở bậc mầm non.

Cử tri đề nghị Bộ GD-ĐT chấm dứt tình trạng độc quyền xuất bản sách giáo khoa trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị bộ, ngành liên quan bố trí, tăng biên chế giáo viên, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng, có thêm chính sách đặc thù cho giáo viên dạy lớp ghép ở vùng khó khăn, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc học mầm non ở tỉnh.

Cử tri Ngô Thị Phương Huệ, công tác tại Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai nêu ý kiến: “Địa bàn rộng, với trên 1000 điểm lẻ. Hiện nay, giáo viên mầm non của tỉnh chỉ đạt 1,36 giáo viên/ 1 lớp. Trong khi định mức quy định của Bộ GD-ĐT là 2,2 giáo viên/ 1 lớp học 2 buổi. Như vậy, theo định mức, tỉnh đang thiếu trên 2000 giáo viên mầm non. Đa số các điểm trường chỉ có 1 giáo viên/ lớp. Đề suất của chúng tôi là Bộ, ngành liên quan bố trí cho tỉnh đủ giáo viên dạy bậc học mầm non”.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan./.

