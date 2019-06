Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình nhận sai sót trong kỳ thi vào lớp 10

Liên quan đến việc tổ chức thi lại môn Ngữ Văn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2019-2020, cơ quan chức năng nhận định, việc ra đề thi, giám thị ký vào giấy coi thi là nghiệp vụ hết sức cơ bản, khó có thể sai sót hoặc nhầm lẫn. Sự cố bất thường này đặt ra nhiều nghi vấn có dấu hiệu tiêu cực.

Sau sự cố bất thường trong buổi thi môn Ngữ Văn sáng ngày 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tiến hành họp khẩn để có những nhận xét, đánh giá ban đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình nhận định, Ban ra đề thi tắc trách, thiếu bao quát, chưa tham khảo các đề thi liên quan. Các giáo viên phản biện đề thi cũng thiếu trách nhiệm, cần phải điều tra, xử lý nghiêm túc.

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Đối với 2 giám thị coi thi ký nhầm vào chỗ cán bộ chấm thi, cơ quan chức năng cho rằng, không thể cùng lúc cả 2 cán bộ đều ký nhầm. Việc ký nhầm lại xảy ra đối với 24 học sinh. Cách xử lý sai sót này cũng khác thường. Đúng ra, khi đã ký nhầm, 2 giám thị coi thi phải để các thí sinh làm bài đến hết giờ. Sau đó, niêm phong các bài thi và ghi phía ngoài lỗi giám thị ký nhầm chỗ. Tuy nhiên, 2 giám thị coi thi tự ý bắt các học sinh phải làm lại bài thi là sai quy định. Sự việc xảy ra đã gây ảnh hưởng, bức xúc đối với học sinh và phụ huynh.

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình thừa nhận trách nhiệm trước sự quản lý yếu kém: "Trước sự cố bất thường xảy ra như vậy, cá nhân tôi là Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo xin chịu nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo điều hành. Nhân đây cũng gửi lời xin lỗi chân thành các phụ huynh và các em học sinh".

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu công an sớm vào cuộc điều tra dấu hiệu tiêu cực trong vụ việc này./.

