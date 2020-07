Hà Nội có 172 điểm thi và hơn 12.000 giáo viên coi thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội năm nay được bố trí tại 172 điểm thi, với gần 89.000 thí sinh tham dự, tăng hơn gần 4.000 thí sinh so với năm ngoái.



Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội yêu cầu các trưởng điểm thi phải bố trí bốc thăm theo nhóm để đảm bảo 2 cán bộ coi thi không cùng một đơn vị công tác. Đối với phần thi nghe của môn Ngoại ngữ, các điểm thi phải cho thí sinh nghe thử chất lượng âm thanh và ký vào biên bản trước khi thi. Tất cả các điểm thi đều được lắp camera an ninh giám sát.

Các thi sinh thi lớp 10 chuyên KHTN.

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết:

"Chúng tôi đã rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đối với cấp THCS và THPT, đảm bảo các điều kiện để tham gia công tác coi thi đợt này. Các điều kiện về đảm bảo an toàn, an ninh, ngành giáo dục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội phòng PA03 ở tất cả các khâu, tất cả các quy trình của kỳ thi năm nay".



Về công tác chống gian lận trong thi cử, Trung tá Nguyễn Khánh Ly, Đội trưởng Đội Giáo dục, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội cho biết trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ mới đây, đơn vị đã phát hiện và xử lý một số thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận trong thi cử như: Thiết bị thu, phát có dây kết nối với điện thoại di động; camera giấu kín gắn ở cúc áo hay cổ áo để chụp đề thi ra bên ngoài; thiết bị không dây nhỏ gắn vào cổ áo có chức năng thu phát…Vì vậy Trung tá Nguyễn Khánh Ly lưu ý các trưởng điểm thi, giám thị coi thi phải chú ý quan sát thí sinh trong quá trình làm bài.



"Một số dấu hiệu để nhận biết thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao có thể là thái độ của thí sinh không bình thường hay tập trung nhìn theo dõi giám thị phòng thi, có biểu hiện lắng nghe ví dụ như nghiêng đầu cố gắng nghe âm thanh hoặc sờ tay lên tai... Việc đưa thiết bị tai nghe nhỏ hoạt động sát vào trong màng nhĩ gây ngứa, có thể thí sinh sẽ sờ tay lên tai hoặc sờ vào người, chỉnh quần, chỉnh áo hoặc lấy tay bịt tai để nghe cho rõ...", Trung tá Nguyễn Khánh Ly cho biết.



Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở thành phố Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/7. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Toán./.