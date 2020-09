Hà Nội: Thí sinh thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Sáng nay (3/9), các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 với môn Ngữ văn 120 phút. Tương tự đợt 1, trong đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội.

Tại trường THPT Việt Đức, có 4 thí sinh diện F2 chưa thể dự thi ở đợt 1 và 3 thí sinh tỉnh ngoài.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Chiến (hiện đang học tập tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển) được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Các thí sinh khi đến được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Những thí sinh thi đợt 2 tuy có nhiều thời gian ôn tập hơn nhưng các bậc phụ huynh và sĩ tử cũng không tránh khỏi được tâm lý và căng thẳng.

Phụ huynh Nguyễn Văn Hoa (sống tại Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, con trai phải thi đợt 2 này do cả toả nhà phong toả vì có 1 trường hợp liên quan tới Covid-19.

“Bản thân tôi và con trai rất lo lắng dù thời gian ôn tập được nhiều hơn so với các bạn thi đợt 1. Quá trình cách ly tại nhà, con cũng đã tự thi thử , làm một số đề thi và xem mình đạt được bao nhiêu điểm”, anh Hoa chia sẻ.

1 trường hợp thí sinh có thân nhiệt cao được đưa vào phòng cách ly tạm thời.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 được diễn ra trong dịch Covid-19, chính vì vậy Bộ GDĐT yêu cầu các hội đồng thi phải bảo đảm 2 nguyên tắc: An toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi. Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có) trong các ngày thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 được diễn ra trong dịch Covid-19, chính vì vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng Quy chế vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, chiều 2/9, cả nước có tổng số 26.075 trên tổng số 26.485 thí sinh đăng ký dự thi đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,45%. Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 410, chiếm 1,55%./.